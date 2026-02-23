By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
होली पर इन राज्यों के लोगों को सरकार फ्री में दे रही गैस सिलेंडर, जानें किसे और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ
Holi Free gas cylinder: होली के मौके पर दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है. आइये जानते हैं लोग कैसे इस सरकार की इस बड़ी घोषणा का लाभ उठा सकते हैं...
UP-Delhi government big announcement: होली के पावन पर्व पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है. रसोई के बढ़ते खर्च को देखते हुए फ्री गैस सिलेंडर और ‘कैश सब्सिडी’ के जरिए करोड़ों लोगों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है.
दिल्ली में कैसे मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर?
दिल्ली सरकार सीधे सिलेंडर मुफ्त देने के बजाय लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी. इसके लिए सरकार ने 242 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया है. यह सहायता साल में दो बार, होली और दिवाली पर, दी जाएगी ताकि त्योहारों पर बजट न बिगड़े. सरकार पात्र परिवारों को प्रति सिलेंडर 853 रुपये की आर्थिक मदद देगी. यह राशि लभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी. वहीं, लाभार्थी इस पैसे का उपयोग सिलेंडर भरवाने या अन्य घरेलू जरूरतों के लिए कर सकेंगे.
किसे और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
दिल्ली में लगभग 17.5 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा. वहीं उत्तर प्रदेश में केवल वे परिवार पात्र होंगे जिनके पास वैध उज्ज्वला गैस कनेक्शन है. लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है.
पीएनजी कनेक्शन वाले परिवारों को भी राहत
दिल्ली सरकार की योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों तक सीमित नहीं है. जिन घरों में पाइपलाइन (PNG) कनेक्शन है, उन्हें भी 853 रुपये की समान सहायता दी जाएगी, जिससे शहरी परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.
यूपी के लोग ऐसे उठा सकते हैं लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर्ड परिवारों के लिए मुफ्त सिलेंडर का ऐलान किया है. यूपी में लाभार्थियों को पहले सिलेंडर की कीमत चुकानी होगी, जिसके बाद पूरी राशि उनके बैंक खाते में रिफंड कर दी जाएगी.
कौन इस योजना के दायरे से बाहर है?
हालांकि, इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, जिनके पास वैध राशन कार्ड या उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है. इसके अलावा, आयकर भरने वाले परिवार, सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस मुफ्त सिलेंडर योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे.
रसोई के खर्च से महिलाओं को मिलेगी मुक्ति
जाते-जाते बता दें कि सरकार का मुख्य उद्देश्य त्योहार के समय महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है. मुफ्त सिलेंडर मिलने से न केवल रसोई का धुआं कम होगा, बल्कि गरीब परिवारों के बजट में अन्य जरूरी सामानों के लिए भी बचत हो सकेगी.
