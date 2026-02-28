By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
होली पर घर जानें वालों के लिए खुशखबरी! दिल्ली-मुंबई से यूपी बिहार के लिए चलाई जा रही है नई स्पेशल ट्रेनें
होली पर घर जाने वालों को रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है, इस बार दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से यूपी और बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. यहां देखें पूरी लिस्ट
Holi Special Trains 2026: होली का त्योहार नजदीक आते ही देशभर में घर जाने वालों की भीड़ बढ़ जाती है. खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों को हर साल टिकट की परेशानी होती है. इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने खास तैयारी की है. होली के मौके पर ज्यादा भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है ताकि लोगों को कंफर्म सीट मिल सके और वे आराम से अपने घर पहुंच सकें.
पश्चिम और उत्तर रेलवे की खास तैयारी
यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे ने गुजरात और मुंबई से यूपी-बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. इन ट्रेनों के शुरू होने से वेटिंग टिकट की समस्या काफी कम होगी. अगर आप भी होली पर घर जाने की योजना बना रहे हैं तो ट्रेन के रूट और समय पहले से नोट कर लें.
साबरमती–दानापुर स्पेशल ट्रेन
साबरमती से दानापुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन (09427) 1 मार्च 2026 को सुबह 8:50 बजे रवाना होगी और सोमवार शाम 5:30 बजे दानापुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन (09428) 2 मार्च को रात 10:40 बजे दानापुर से चलेगी और बुधवार सुबह 6:45 बजे साबरमती पहुंचेगी. ट्रेन में एसी 3 टियर, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध रहेंगे.
- साबरमती — प्रस्थान 08:50
- महेसाणा — 09:35 / 09:37
- आबू रोड — 11:30 / 11:40
- अजमेर — 16:00 / 16:10
- जयपुर — 17:50 / 18:00
- कानपुर सेंट्रल — 06:25 / 06:35
- प्रयागराज — 09:35 / 09:40
- पं. दीन दयाल उपाध्याय — 13:20 / 13:30
- दानापुर — आगमन 17:30 (सोमवार)
यह ट्रेन राजस्थान और यूपी के कई बड़े स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे ज्यादा यात्रियों को फायदा मिलेगा.
उधना से बरौनी और जयनगर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें
होली पर ज्यादा यात्रियों को राहत देने के लिए उधना से दो अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं.
उधना–बरौनी स्पेशल:
- 09053 — उधना से 01 मार्च रात 20:35 बजे प्रस्थान, अगले दिन 05:15 आगमन
- 09054 — बरौनी से 02 मार्च 14:15 बजे प्रस्थान, अगले दिन 22:00 उधना आगमन
उधना–जयनगर स्पेशल:
- 09041 — 01 मार्च सुबह 05:45 उधना से रवाना, अगले दिन 18:45 जयनगर पहुंचेगी
- 09042 — 02 मार्च रात 21:45 जयनगर से रवाना, अगले दिन 10:30 उधना पहुंचेगी
इन ट्रेनों में जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे. रास्ते में भुसावल, इटारसी, जबलपुर, प्रयागराज, पटना और दरभंगा जैसे स्टेशनों पर ठहराव रहेगा.
रांची-आनंद विहार और बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेनें
रांची से आनंद विहार टर्मिनल के बीच ट्रेन नंबर 02877, 28 फरवरी और 7 मार्च को शाम 4:25 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 6 बजे पहुंचेगी. वापसी ट्रेन 1 और 8 मार्च को आनंद विहार से चलेगी. इसमें एसी, स्लीपर और जनरल सभी कोच मिलेंगे. वहीं बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के लिए ट्रेन 09019, 1 मार्च सुबह 8:35 बजे चलेगी और अगले दिन रात 10:40 बजे पहुंचेगी. वापसी ट्रेन 09020, 2 मार्च रात 11:35 बजे रवाना होगी. इस ट्रेन में केवल जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे और रास्ते में वडोदरा, उज्जैन, झांसी, लखनऊ और गोंडा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा. इन स्पेशल ट्रेनों से होली पर घर जाने वाले यात्रियों की यात्रा अब ज्यादा आसान और आरामदायक होने वाली है.
