ये खबर पढ़कर खुश हो जाओगे! होली 2026 में घर जाने की टेंशन खत्म, होली पर 1500 तक स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग कर दें शुरू

होली 2026 के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने 1 मार्च से 22 मार्च तक कुल 1410 होली स्पेशल ट्रेनों (ट्रिप्स) के संचालन का फैसला किया है. यह संख्या रेलवे की प्रारंभिक योजना है, जो जरूरत पड़ने पर 1500 तक बढ़ाई जा सकती है. यह पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है, जहां होली 2025 के दौरान मात्र 1144 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाई गई थीं.

होली स्पेशल ट्रेनें

होली पर घर लौटने वाले यात्रियों की जरुरत को देखते हुए रेलवे ने एक्ट्रा ट्रेनें चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है. 1 से 22 मार्च के बीच होली के मौके पर 1410 ट्रेनें चलेंगी. जरूरत के मुताबिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर करीब 1500 तक की जाएगी. सभी होली स्पेशल ट्रेनें मार्च में संचालित होंगी. पिछले साल होली 2025 के दौरान रेलवे ने कुल 1144 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाई थीं. रेल मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि होली के मौके पर यात्रियों की मांग में भारी उछाल आता है, खासकर शहरों से गांवों और छोटे शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों की. लाखों लोग परिवार के साथ होली मनाने, रंग खेलने और रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर जाते हैं.

अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना

इस भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने विभिन्न जोनों में अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. ये स्पेशल ट्रेनें मुख्य रूप से मार्च महीने में चलेंगी, जिसमें होली (3-4 मार्च 2026) के आसपास की तारीखें सबसे व्यस्त रहेंगी. जोन-वार स्पेशल ट्रेनों की संख्या इस प्रकार है:पूर्व मध्य रेलवे (ECR) – 285 ट्रेनें (सबसे अधिक, मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली)

जोन-वाइज होली स्पेशल ट्रेन लिस्ट

ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR): 285 ट्रेनें (सबसे ज्यादा)

वेस्टर्न रेलवे (WR): 231 ट्रेनें

सेंट्रल रेलवे (CR): 209 ट्रेनें

साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR): 160 ट्रेनें

नॉर्दर्न रेलवे (NR): 108 ट्रेनें

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR): 71 ट्रेनें

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (NCR): 66 ट्रेनें

नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (NER): 62 ट्रेनें

ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR): 62 ट्रेनें

साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR): 47 ट्रेनें

वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR): 43 ट्रेनें

साउदर्न रेलवे (SR): 39 ट्रेनें

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR): 15 ट्रेनें

कोंकण रेलवे (KR): 9 ट्रेनें

नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR): 2 ट्रेनें

ये आंकड़े रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं और ये विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली प्रमुख रूट्स पर फोकस करते हैं. उदाहरण के लिए, पूर्व मध्य रेलवे की 285 ट्रेनें बिहार और पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएंगी.

कुछ प्रमुख स्पेशल ट्रेनों में शामिल हैं-

गाड़ी संख्या 09821/09822 सोगरिया (कोटा)-दानापुर-सोगरिया स्पेशल (कटनी-प्रयागराज छिवकी-डीडीयू-बक्सर-आरा होकर)

गाड़ी संख्या 01665/01666 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल

गाड़ी संख्या 09526 नाहरलागुन-हापा स्पेशल

ये ट्रेनें विशिष्ट दिनों और समय पर चलेंगी, जैसे शनिवार या रविवार को, और प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते टिकट बुक करें, क्योंकि IRCTC पर स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग जल्द शुरू होगी.

यात्री आधिकारिक रेलवे ऐप या वेबसाइट से अपडेट चेक करें और भीड़भाड़ वाले समय में मास्क, पानी और आवश्यक सामान साथ रखें.

