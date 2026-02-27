Hindi India Hindi

Holi Special Trains Indian Railways Arrangements For Holi 2026 More Than 1200 Trains Will Run Know Details

Holi Special Trains: भारतीय रेलवे ने होली के लिए किया खास इंतजाम, 1200 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जानिए डिटेल्स

Holi Special Trains: यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को मैनेज करने के लिए 25 फरवरी से 18 मार्च तक अलग-अलग रेलवे जोन में 1244 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

Railways Holi Special Trains: भारतीय रेलवे ने होली के पर्व पर यात्रियों के लिए आसान, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए पूरे इंतजाम किए हैं. यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को मैनेज करने के लिए 25 फरवरी से 18 मार्च तक अलग-अलग रेलवे जोन में 1244 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. अगर भीड़ बढ़ी तो स्पेशल ट्रेनों की संख्या 1500 तक बढ़ाई जा सकती है. होली स्पेशल ट्रेनें देश भर के बड़े शहरों, राज्यों की राजधानियों और जरूरी स्थानीय केंद्रों को जोड़ेंगी. यहां होली स्पेशल ट्रेनों की पूरी जानकारी दी गई है.

सेंट्रल रेलवे

होली के त्योहार के दौरान सेंट्रल रेलवे मुंबई (CSMT और लोकमान्य तिलक टर्मिनस), पुणे और नागपुर समेत बड़े स्टेशनों से उत्तर और पूर्वी भारत की खास जगहों के लिए कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. सेंट्रल रेलवे 129 ट्रिप के साथ 20 होली स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाएगा.

ट्रेन नंबर 01469/01470 पुणे–नागपुर–पुणे होली स्पेशल 25.02.2026 और 05.03.2026 के बीच बुधवार और गुरुवार को चलेगी.

ट्रेन नंबर 01073/01074 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–बनारस–लोकमान्य तिलक टर्मिनस होली स्पेशल 25.02.2026 और 07.03.2026 के बीच वीकडेज़ में चलेगी.

ट्रेन नंबर 01481/01482 पुणे–दानापुर–पुणे होली स्पेशल 27.02.2026 और 08.03.2026 के बीच सोमवार और शुक्रवार (जाने वाली) और बुधवार और रविवार (वापसी) को चलेगी.

ट्रेन नंबर 01431/01432 पुणे–गाज़ीपुर सिटी–पुणे होली स्पेशल 24.02.2026 और 08.03.2026 के बीच हर हफ़्ते चलेगी.

ट्रेन नंबर 01043/01044 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–समस्तीपुर–लोकमान्य तिलक टर्मिनस होली स्पेशल 26.02.2026 और 05.03.2026 के बीच चलेगी.

ट्रेन नंबर 01491/01492 पुणे–हजरत निज़ामुद्दीन–पुणे होली स्पेशल 27.02.2026 और 07.03.2026 के बीच चलेगी.

ट्रेन नंबर 01079/01080 CSMT–गोरखपुर–CSMT होली स्पेशल 25.02.2026 से 08.03.2026 तक रोज चलेगी.

ट्रेन नंबर 01415/01416 पुणे–गोरखपुर–पुणे होली स्पेशल 25.02.2026 और 08.03.2026 के बीच रोज चलेगी.

ट्रेन नंबर 01143/01144 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–दानापुर–लोकमान्य तिलक टर्मिनस होली स्पेशल बताई गई अवधि के दौरान रोज चलेगी.

ट्रेन संख्या 01449/01450 पुणे-दानापुर-पुणे होली स्पेशल 25.02.2026 से 08.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.

ईस्ट कोस्ट रेलवे

ईस्ट कोस्ट रेलवे विशाखापत्तनम, पुरी और भुवनेश्वर से पूर्वी और दक्षिणी जगहों के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. ईस्ट कोस्ट रेलवे 62 ट्रिप वाली 8 होली स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाएगा जो इस तरह हैं.

ट्रेन नंबर 08507/08508 विशाखापत्तनम–शालीमार–विशाखापत्तनम होली स्पेशल 03.03.2026 और 18.03.2026 के बीच चलेगी.

ट्रेन नंबर 08439/08440 पुरी–पटना–पुरी होली स्पेशल 28.02.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी.

ट्रेन नंबर 02811/02812 भुवनेश्वर–यशवंतपुर–भुवनेश्वर होली स्पेशल 28.02.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी.

ट्रेन संख्या 02831/02832 भुवनेश्वर-धनबाद-भुवनेश्वर होली स्पेशल 25.02.2026 से 18.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.

ईस्ट सेंट्रल रेलवे

ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार और झारखंड को दिल्ली, मुंबई और साउथ इंडिया से जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. ईस्ट सेंट्रल रेलवे 275 ट्रिप वाली 50 होली स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाएगा, जो इस तरह हैं.

ट्रेन नंबर 02563/02564 बरौनी–नई दिल्ली–बरौनी होली स्पेशल 25.02.2026 से 18.03.2026 तक रोज चलेगी.

ट्रेन नंबर 02569/02570 दरभंगा–नई दिल्ली–दरभंगा होली स्पेशल भी इसी दौरान रोज चलेगी.

ट्रेन नंबर 05575/05576 सहरसा–आनंद विहार टर्मिनल–सहरसा होली स्पेशल 10.03.2026 और 18.03.2026 के बीच चलेगी.

ट्रेन नंबर 05579/05580 पूर्णिया कोर्ट–आनंद विहार टर्मिनल–पूर्णिया कोर्ट होली स्पेशल 06.03.2026 और 18.03.2026 के बीच हफ्ते में एक बार चलेगी.

ट्रेन नंबर 03293/03294 पटना–पुरानी दिल्ली–पटना होली स्पेशल 05.03.2026 और 16.03.2026 के बीच रोज चलेगी.

ट्रेन नंबर 03697/03698 शेखपुरा–आनंद विहार टर्मिनल–शेखपुरा होली स्पेशल 27.02.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी.

ट्रेन नंबर 02397/02398 शेखपुरा–आनंद विहार टर्मिनल–शेखपुरा होली स्पेशल 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी.

इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से सुल्तानपुर के बीच चार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. ट्रेन नंबर 04211 होली स्पेशल 27.02.2026 और 03.03.2026 को मुंबई से दोपहर 14:35 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 23:00 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04212 26.02.2026 और 02.03.2026 को सुल्तानपुर से सुबह 04:00 बजे निकलेगी और अगले दिन दोपहर 12:20 बजे मुंबई पहुंचेगी.

इसी तरह वाराणसी के लिए चार स्पेशल ट्रेनें हैं. ट्रेन नंबर 04225 26.02.2026 और 02.03.2026 को मुंबई से दोपहर 14:35 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 02:05 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04226 25.02.2026 और 01.03.2026 को वाराणसी से सुबह 01:35 बजे निकलेगी और अगले दिन दोपहर 12:20 बजे मुंबई पहुंचेगी.