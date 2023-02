केंद्र सरकार आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद को नियंत्रित करने में सफल रही: गृह मंत्री अमित शाह

हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को हैदराबाद में कहा कि केंद्र में बीजेपी नीत सरकार जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है.

शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 74वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में पूरे देश में पुलिस बलों ने ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) जैसे संगठन के खिलाफ एक ही दिन में एक सफल अभियान संचालित किया.

गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीएस परिवीक्षाधीनों से कहा कि देश के आर्थिक केंद्रों को सुरक्षित करने, गरीबों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, जांच को साक्ष्य-आधारित बनाने और नशीले पदार्थों एवं आतंकवाद के बीच संबंध पर अंकुश लगाने के अलावा साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है.

शाह ने कहा कि अगर आप आठ साल पहले की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को देखें तो जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र चिंता के तीन मुख्य कारण थे. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है.

शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में कई उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौतों के बाद 8,000 से अधिक उग्रवादी मुख्यधारा में लाए गए हैं और राज्यों के साथ सीमा विवाद को हल करके एवं विकासात्मक कार्यों के जरिए पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना की गई है और विकास का एक नया युग शुरू हुआ है.

मंत्री ने कहा कि माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व को नियंत्रित किया गया है और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों की संख्या जो 2010 में 96 थी अब घटकर 46 रह गई है. शाह ने कहा, सरकार आठ साल बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है. उन्होंने कहा, हाल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाकर हमने दुनिया के सामने एक सफल उदाहरण पेश किया है.