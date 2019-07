नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को एनडीआरएफ और बाढ़ के दौरान बचाव एवं राहत कार्य से जुड़ी अन्य सभी एजेंसियों को बिल्कुल सतर्क रहने का निर्देश दिया ताकि वे उत्पन्न स्थिति से निपट सकें. यह निर्देश एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिया गया जिसकी अध्यक्षता शाह ने की और शीर्ष अधिकारियों ने उसमें शिरकत की.

Nityanand Rai, Minister of State for Home Affairs: Home Minister Amit Shah has directed Disaster Management Department to stay in touch with the flood-prone states and take up necessary measures and remain alert to deal with the flood. pic.twitter.com/MPykovCLsV

