Ayodhya Verdict Live Updates: (नई दिल्‍ली) अयोध्‍या मामले में बहुप्रतीक्षित फैसले के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अपने निवास पर सुरक्षा के मद्देनजर एक उच्‍च स्‍तरीय सुरक्षा मीटिंग बुलाई है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस मीटिंग में नेशनल सिक्‍युरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, आईबी के चीफ अरविंद कुमार समेत कई शीर्ष अधिकारी इस मीटिंग में भाग लेने वाले हैं.

Home Minister Amit Shah calls a high level security meeting at his residence. National Security Advisor (NSA) Ajit Doval, Intelligence Bureau (IB) Chief, Arvind Kumar, and other senior officials to attend the meeting. pic.twitter.com/IOmjsQsbx1

