नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हरसंभव काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार हुए जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव इसकी गवाही देते हैं. शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर बड़ी संख्या में मतदान के लिए जम्मू एवं कश्मीर की जनता को बधाई दी और सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों के प्रयासों की जमकर सराहना की. Also Read - DDC Election Result: डीडीसी चुनावों के परिणाम अलगाववादियों के मुंह पर 'जोरदार तमाचा'- BJP

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र बहाल करने के लिए हरसंभव काम कर रही है. जम्मू एवं कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुए डीडीसी के चुनाव इसकी गवाही देते हैं. बड़ी संख्या में लोगों की चुनावों में भागीदारी लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था को दर्शाती है.’’ Also Read - DDC Polls Result: बीजेपी ने बताई अपनी सबसे बड़ी जीत, उमर अब्‍दुल्‍ला बोले- उन्‍हें तीन सीटें मुबारक हों

Congratulations to the people of J&K for such great turnout in DDC polls. I applaud the efforts of our security forces & local administration for successfully conducting these multi-phased elections. This will further boost the morale and trust of people of J&K in democracy. Also Read - WB Assembly Election: आपस में भिड़े शुभेंदु अधिकारी और TMC के समर्थक

बड़ी संख्या में मतदान में भागीदारी के लिए केंद्र शासित की जनता और सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन को बधाई देते हुए शाह ने कहा कि इससे लोकतंत्र के प्रति जम्मू एवं कश्मीर की जनता के विश्वास और हौसले को और बुलंद करेगी.

Modi government is doing everything possible to restore the grass root democracy in Jammu & Kashmir. The recently held DDC polls for the first time in the history of J&K is the testimony of the same.

The mass participation in these elections reflects people’s faith in democracy.

— Amit Shah (@AmitShah) December 23, 2020