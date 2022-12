गृह मंत्री शाह ने महाराष्ट्र- कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ली, बोले- सीमा विवाद का हल सड़कों पर नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को सीमा विवाद के हल के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली.महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के उनके समकक्ष बसवराज बोम्मई के साथ एक बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि सीमा विवाद का हल सड़कों पर नहीं, बल्कि सिर्फ संवैधानिक तरीकों से किया जा सकता है. शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों से छह सदस्यों की एक टीम गठित करने को भी कहा.

गृह मंत्री शाह ने कहा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था. इसके समाधान के लिए मैंने महाराष्ट्र CM और उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक CM, गृह मंत्री और वरिष्ठ साथियों को यहां बुलाया था. दोनों पक्षों के साथ बहुत अच्छे माहौल में बात हुई.

शाह ने कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसपर फैसला नहीं आ जाता, कोई भी राज्य इस बारे में एक-दूसरे राज्य पर दावा नहीं करेगा. दोनों तरफ से 3-3 मंत्री बैठेंगे और इसपर चर्चा करेंगे. दोनों राज्यों के बीच और मुद्दे भी हैं, इनका निवारण भी ये मंत्री करेंगे.

शाह ने कर्नाटक में 865 मराठी भाषी गांवों पर महाराष्ट्र के दावा करने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में हिंसा भड़कने पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाया था. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र भी बैठक में उपस्थित थे. हाल में महाराष्ट्र के वाहनों को बेलगांव में और कर्नाटक के वाहनों को पुणे में क्षतिग्रस्त किये जाने के बाद सीमा विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया था.