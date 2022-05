केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुटकी में ‘अनुच्छेद 370’ खत्म कर दिया. लोग कहते थे कि ‘अनुच्छेद 370’ हटाने पर खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन खून की नदियां छोड़ो मोदी सरकार की नीतियों के कारण कंकड़ चलाने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई. केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि विश्व विद्यालयों को विचारों के आदान-प्रदान का मंच बनना चाहिए, न कि वैचारिक संघर्ष का स्थान. गृहमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रोफेसर्स को संबोधित करते हुए देश की रक्षा नीति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने से पहले देश की कोई रक्षा नीति नहीं थी. विदेश नीति को ही रक्षा नीति मानते थे. इस देश पर सालों से हमारे पड़ोसी देशों द्वारा प्रछन्न रूप से हमले होते थे, आतंकवादी भेजे जाते थे.Also Read - गृह मंत्री शाह ने हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की

#WATCH | PM Modi abrogated Article 370 with the snap of a finger on August 5, 2019…and those who said 'Khoon Ki Nadiyan Bahengi' could not even dare to pelt stones: Union Home Minister Amit Shah at a seminar on revisiting ideas of India from 'Swaraj' to New India' in Delhi pic.twitter.com/GxkpcOEJJJ

