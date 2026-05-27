पाकिस्तान-बांग्लादेश बॉर्डर पर अमित शाह का बड़ा एक्शन, 15 KM के क्षेत्रफल में चलेगा बुलडोजर

भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती रही है. पंजाब और जम्मू-कश्मीर सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं, जबकि बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ और तस्करी बड़ी चुनौती मानी जाती है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/home-minister-amit-shah-orders-demolition-of-illegal-structures-within-15-km-of-pakistan-bangladesh-border-8428502/ Copy

26 फरवरी को अमित शाह ने इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों को धवस्त करने की बात कही थी. (ANI)

केंद्र सरकार ने भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में बने अवैध ढांचों को हटाने के निर्देश दिए हैं. सरकार का मानना है कि सीमा के पास अवैध निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं और घुसपैठ, तस्करी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर इलाकों में बने अवैध निर्माणों की पहचान कर तेजी से कार्रवाई की जाए. खासतौर पर उन इलाकों पर फोकस किया जाएगा जहां सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिलती रही हैं.

बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक क्यों उमड़ा लोगों का हुजूम? सुवेंदु सरकार से क्या कनेक्शन, जानिए पूरा मामला

अमित शाह ने SSB के एक प्रोग्राम में कही थी अवैध निर्माण को हटाने की बात

26 फरवरी को अमित शाह ने SSB के एक प्रोग्राम के दौरान बिहार के अपने दौरे में इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों को धवस्त करने की बात कही थी. सूत्रों के अनुसार, हाल के महीनों में सीमा पार से घुसपैठ, ड्रोन गतिविधियों और तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कई बार अवैध निर्माणों का इस्तेमाल छिपने, सामान स्टोर करने या संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जाता है. इसी वजह से सरकार ने सीमा क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का फैसला किया है.

BSF, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारें करेंगी काम

बताया जा रहा है कि इस अभियान में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी. जिन इलाकों में अवैध बस्तियां या बिना अनुमति के बने ढांचे पाए जाएंगे, वहां कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. सरकार का दावा है कि इससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.

फैसले के बाद राजनीतिक बहस भी तेज

इस फैसले के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है. विपक्षी दलों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्दोष लोगों को परेशानी न हो और किसी भी वैध नागरिक को गलत तरीके से निशाना न बनाया जाए. वहीं, सरकार का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर होगी.

सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है. आने वाले दिनों में सीमा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सर्वे और कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिससे हजारों अवैध ढांचे जांच के दायरे में आ सकते हैं.

अमित शाह ने बनाया रिकॉर्ड, जानिए उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां