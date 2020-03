नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। यहां पहुंचकर अमित शाह ने शहीद मीनार मैदान में रैली को संबोधित किया. जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला. अमित शाह ने कहा, ”जब हम बंगाल में चुनाव के मैदान में थे तो ममता दीदी कहती थीं जमानत बचा लेना. ममता जी ये आंकड़े देख लीजिए, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बंगाल में बनने वाली है.”

Union Home Minister Amit Shah in Kolkata: When we came here for the election campaign, permissions were denied, stages were vandalized & false cases were filed. More than 40 BJP workers lost their lives, but even after all this, Mamata di could you stop us? #WestBengal pic.twitter.com/3nfZR3TiML

— ANI (@ANI) March 1, 2020