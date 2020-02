भुवनेश्वर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समुद्र किनारे स्थित तीर्थ नगरी पुरी पहुंचे और श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा की. ओडिसा के दो दिवसीय दौरे पर आए शाह ने कड़ी सुरक्षा सुरक्षा के बीच दौरे के दूसरे दिन 12वीं सदी में बने इस मंदिर के दर्शन किए और त्रिमूर्ति – भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लिया.

It is always special to be in Puri.

Took blessings of Mahaprabhu Jagannath. pic.twitter.com/KdbFOcAvgW

— Amit Shah (@AmitShah) February 29, 2020