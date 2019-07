नई दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में शुक्रवार को पेश आम बजट को ‘नये भारत’ को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच को परिलक्षित करने वाला बजट करार दिया. उन्होंने कहा कि यह ‘किसानों को समृद्ध और गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन’ व्यतीत करने में सहायक होगा.

The #BudgetForNewIndia clearly reflects PM @narendramodi’s vision for India’s development, where the farmers prosper, poor lead a life of dignity, the middle class get the due for their hardwork and Indian enterprise gets a boost.

This is truly a budget of hope and empowerment.

— Amit Shah (@AmitShah) July 5, 2019