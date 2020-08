नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में ‘श्रीराम जन्मभूमि मंदिर’ के शिलान्यास को ‘‘ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण’’ करार दिया और कहा कि इस घटना ने महान भारतीय संस्कृति व सभ्यता के इतिहास का एक ‘‘स्वर्णिम अध्याय’’ लिखा है जो एक नए युग की शुरुआत है. Also Read - राम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्यों लगाया 'पारिजात का पौधा', क्या है इसकी खासियत

शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है. उन्होंने देश को विश्वास दिलाया कि मोदी सरकार भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेगी. Also Read - राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई, टेंट के नीचे रह रहे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

शाह ने कहा, ‘‘आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण दिन है. प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया, जिसने महान भारतीय संस्कृति व सभ्यता के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है और एक नए युग की शुरुआत की है.’’ इस अवसर पर राम मंदिर निर्माण के लिए त्याग करने वाले सभी ‘‘राम भक्तों’’ के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह सदियों से दुनियाभर के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रहा है. Also Read - Ram Mandir Bhoomi Pujan: योगी आदित्यनाथ बोले- पीएम मोदी की दूरदर्शिता से यह गौरव का क्षण प्राप्त हुआ

Construction of magnificent temple of Lord Ram demonstrates PM Narendra Modi’s strong & decisive leadership. My heartiest congratulations to all Indians on this unforgettable day. Modi govt is committed to protecting & preserving Indian culture &its values:Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/GYOWYbx2jx

