अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटेगी मोदी सरकार, CISF स्थापना दिवस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में रविवार को कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद को बिल्कुल न बर्दाश्त करने की नीति आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी. सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सामने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। अगर इस लक्ष्य की परिपूर्ति करनी है तो हमारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेल लाइन, औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है.मुझे विश्वास है आने वाले समय की सभी चुनौतियों को CISF पार करेगी.

उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब इसके उद्योगों की सुरक्षा, हवाई अड्डों और बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. CISF ने 53 सालों में CISF की स्थापना के सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति की है.