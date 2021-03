Covid-19 Vaccine: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के बाद गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी कोरोना की वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) लगवाई है. मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को कोरोना से बचाव का टीका लगाया है. Also Read - Prime Minister Narendra Modi ने Anupam Kher को क्यों लिखा है पत्र? जानिए क्या है वजह, आप भी कहेंगे...

Union Home Minister Amit Shah today took the first dose of the COVID19 vaccine. He was vaccinated by Medanta Hospital doctors. Also Read - Registration on Co-Win 2.0 Portal: टीका के लिए आज शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन, इन Steps को करें फॉलो

(file photo) pic.twitter.com/NYUeEScdEE Also Read - Corona Vaccination 2nd Phase 1 March: आज से आप भी ले सकते हैं Corona Vaccine, जानिए जरूरी बातें...

— ANI (@ANI) March 1, 2021