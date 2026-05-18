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Home Minister Amit Shah Visit Chhattisgarh Bastar Public Convenience Center

गृहमंत्री अमित शाह ने जन सुविधा केंद्र का लिया जायजा, बस्तर की इमली का भी चखा स्वाद

गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर में ग्रामीणों से सरकार के कामों का फीडबैक लिया. वो सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और धान डेकी केंद्र भी गए. ग्रामीण महिलाओं से सरकारी योजनाओं पर चर्चा की.

गृहमंत्री अमित शाह ने धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र में ग्रामीण महिलाओं से चर्चा की.

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नेतानार ग्राम में CRPF कैंप पहुंचे. उन्होंने शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा (जन सुविधा केंद्र) का उद्घाटन किया. इस दौरान शाह ने इमली प्रसंस्करण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जाना कि कैसे इमली बेचकर उनकी कमाई बढ़ गई है. गृहमंत्री ने उनकी इमली का स्वाद भी चखा और कहा कि यहां की इमली में बहुत मिठास है.

गृहमंत्री अमित शाह ने इस दौरान ग्रामीणों से सरकार के कामों का फीडबैक लिया. ग्राम नेतानार निवासी सुखदेवी से मिले. सुखदेवी ने बताया कि उन्होंने अभी अपनी पांच महीने की बेटी पद्मा का आधार कार्ड बनवाया है. आधार सेवा केंद्र खुलने से पहले उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलकर नानगुर तक जाना पड़ता था. अब यहां पर ग्रामीणों को नया आधार, आधार अपडेट, KYC, मोबाइल नंबर अपडेट, ई-आधार जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी.

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परिवार की बढ़ी इनकम

स्वयं सहायता समूह की लंबी नाग ने बताया कि इस समूह से जुड़कर वे सालाना एक लाख रु तक इनकम कर रही हैं. गुंडाधूर महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाएं इमली का प्रसंस्करण करके उच्च गुणवत्ता युक्त इमली पल्प तैयार कर रही हैं.

सेवा सेतु केंद्र में मिलेंगी ये सुविधाएं

इस केंद्र में जन्म, आय , जाति आदि प्रमाण पत्र आसानी से एक ही जगह बनाये जा सकेंगे. इस केंद्र में महिलाओं को बैंक सखी की भी ट्रेनिंग दी जा रही है. बैंक सखी के माध्यम से महिलाएं गांव में ही पैसा जमा करना, पैसा निकालना, स्वयं सहायता समूह के लिए खाता खोलना, KYC अपडेशन, बैंक खाते में मोबाईल नंबर अपडेट, SHG क्रेडिट लिंकेज जैसी सुविधाएं पा सकेंगी.

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एक छत पर हो जा रहे सारे काम

सेवा सेतु केंद्र में सोनामनी ने बताया कि वे बहुत दिन महतारी वंदन योजना का e-KYC कराना चाहती थीं, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वे जा नहीं पा रहीं थीं. गांव में ही केंद्र खुल जाने के कारण आज ही उन्होंने e-KYC करा लिया है.

सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का लिया जायजा

वहीं, अमित शाह ने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण पा रही महिलाओं से भी मुलाकात की. यहां महिलाओं को बेसिक और एडवांस सिलाई की ट्रेनिंग मिलती है. यहां विजय कुमारी ने बताया कि सिलाई सीखने के बाद वे अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगी.

धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र भी गए शाह

शाह ने धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र में ग्रामीण महिलाओं से चर्चा की. इसके माध्यम से चावल बिक्री से ग्रामीणों महिलाओं की आय वृद्धि होगी. साथ ही निकलने वाली धान की भूसी से पशुओं को पौष्टिक आहार भी मिलेगा.

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