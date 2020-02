नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह Home Minister Amit Shah ने सोमवार को दिल्ली में हुई हिंसा में मारे गए दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्‍स्‍टेबल रतन लाल Delhi Police Head Constable Ratan Lal की पत्नी को मंगलवार को पत्र लिखकर अपना शोक संदेश भेजा और कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में बहादुर पुलिसकर्मी के परिवार के साथ है. लाल की पत्नी पूनम देवी को लिखे पत्र में शाह ने कहा कि उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है.

केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा, ”आपके बहादुर पति समर्पित पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने कठिन चुनौतियों का सामना किया। सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने इस देश की सेवा के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी. मैं ईश्वर से आपको इस दुख और असमय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं. (I express grief & deep condolences on untimely death of your husband)” शाह ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके परिवार के साथ है.

Home Minister Amit Shah writes a letter to wife of Delhi Police Head Constable Ratan Lal, who died during clashes over Citizenship Amendment Act in Northeast Delhi, yesterday. He writes, “I express grief & deep condolences on untimely death of your husband”. #DelhiViolence pic.twitter.com/ZP3nJT9Fzn — ANI (@ANI) February 25, 2020

उत्तर पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून Citizenship Amendment Act के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान फैली हिंसा में हेड कांस्टेबल रतन लाल समेत 10 लोग मारे जा चुके हैं.

Delhi: Mortal remains of Delhi Police Head Constable Ratan Lal have been brought to his residence in Burari area. He lost his life during clashes over Citizenship Amendment Act in North East Delhi yesterday. pic.twitter.com/9rzSDTWDgS — ANI (@ANI) February 25, 2020

प्रदर्शनकारियों ने पिछले दो दिन में घरों, दुकानों, वाहनों तथा एक पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव किया. राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर-शेखावटी तहसील के तेहावली गांव के रहने वाले लाल भी इस हिंसा की भेंट चढ़ गए.