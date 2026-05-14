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फ्यूल क्राइसिस के बीच देश के 6 जिलों में मॉकड्रिल, 15 मिनट का ब्लैकआउट

गृह मंत्रालय के निर्देश पर पटना समेत राज्य के 6 जिले किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में मॉक ड्रिल होने जा रही है.

Published date india.com Published: May 14, 2026 7:13 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
फ्यूल क्राइसिस के बीच देश के 6 जिलों में मॉकड्रिल, 15 मिनट का ब्लैकआउट, जानें क्या आपको पैनिक करने की जरूरत?

मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव से सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. PM मोदी ने 3 अलग-अलग मौकों पर देशवासियों से फ्यूल बचाने और रिसोर्सेज का सोच-समझकर इस्तेमाल करने की अपील की है. इस बीच गुरुवार को देश के 6 जिलों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है.

गृह मंत्रालय के निर्देश पर पटना समेत राज्य के 6 जिले किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में मॉक ड्रिल होने जा रही है. शाम 7 बजे सायरन बजने के साथ 15 मिनट के लिए बत्ती गुल हो जाएगी. इस दौरान आमलोगों से भी घर से बाहर तक सभी तरह की लाइट बुझाकर मॉक ड्रिल में सहभागी बनने की अपील की गई है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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