नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश यात्राओं से जुड़े तथ्य छिपाने के लिए तेलंगाना के टीआरएस विधायक रमेश चेन्नामनेनी की नागरिकता रद्द करने का नया आदेश बुधवार को जारी किया. सूचना भारतीय नागरिकता के लिए उनके आवेदन के ठीक पहले के 12 महीने के दौरान यात्राओं से संबंधित थी.

The Ministry of Home Affairs has revoked citizenship of Telangana MLA Ramesh Chennamaneni for misrepresentation of facts. pic.twitter.com/WsJdkDVDDx

— ANI (@ANI) November 20, 2019