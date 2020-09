नई दिल्ली: लोकसभा के मॉनसून सेशन में आयुष मंत्रालय (Ayush Ministry) के दो बिल सर्वसम्मित से पास कर दिए गए. लोकसभा (Loksabha Monsoon Session) में नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 (National Commission for Homeopathy Bill 2020) और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2020 (National Commission for Indian System of Medicine Bill 2020) को पास कर दिया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आयुष मंत्री श्रीपद नायक की अनुपस्थिति में दोनों बिल निचले सदन में पेश किए थे. Also Read - दिल्ली हिंसा पर आज लोकसभा में होगी चर्चा, अमित शाह देंगे जवाब

बता दें कि लोकसभा (Loksabha) का सत्र शुरू हो गया है. लोकसभा के इतिहास में पहली बार, मानसून सत्र के साथ सोमवार को शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले सांसदों को अपनी सीटों पर बैठकर बोलने की अनुमति दी गई. कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए इस पहल को अमल में लाया गया. मॉनसून सत्र 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा. सांसदों को अपनी सीट पर बैठकर बोलने की अनुमति देते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, "इस मानसून सत्र में सभी सासंद पहले अपनी सीटों पर बिना खड़े हुए बोलेंगे. ऐसा कोविड -19 महामारी को देखते हुए किया जा रहा है.

इससे पहले, सभी सांसद संसद में बोलने से पहले खड़े होते थे. यह आसन के प्रति सम्मान दर्शाने का प्रतीक है. इस बीच, स्पीकर ओम बिड़ला ने बताया कि यह इतिहास में पहली बार है जब निचले सदन की कार्यवाही के दौरान कई लोकसभा सदस्य राज्य सभा में बैठेंगे और उच्च सदन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा में बैठने का मौका मिलेगा. कोविड-19 संकट के बीच असाधारण स्थितियों के कारण यह कदम उठाया गया है.