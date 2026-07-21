सरेंडर करो वरना कैंसिल हो जाएगी बेल... हनीमून मर्डर वाली सोनम रघुवंशी को SC का आदेश

पुलिस के मुताबिक, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी का प्रेमी राज कुशवाह है. उसने राजा और सोनम की शादी के 11 दिन पहले मर्डर का प्लान बना लिया था.

Written by: Anjali Karmakar
Published: July 21, 2026, 6:44 PM IST
सरेंडर करो वरना कैंसिल हो जाएगी बेल... हनीमून मर्डर वाली सोनम रघुवंशी को SC का आदेश
राजा रघुवंशी की लाश 2 जून 2025 को मिली थी. (ANI)

मध्य प्रदेश के इंदौर में चर्चित हनीमून मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने को कहा है. इस मामले पर मंगलवार (21 जुलाई 2026) को सुनवाई हुई. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि सोनम रघुवंशी कोर्ट में सरेंडर करे वरना बेल रद्द कर देंगे.

26 अप्रैल को मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी. मेघालय सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को करेगी. उसी दिन यह फैसला हो सकता है कि सोनम की जमानत बरकरार रहेगी या उसे जेल जाना होगा.

और पढ़ें: राजा रघुवंशी केस: पत्नी सोनम समेत 5 लोगों पर मर्डर करने और सबूत मिटाने के आरोप तय, मेघालय में हनीमून के दौरान हुई थी हत्या

सुप्रीम कोर्ट ने दिए 2 ऑप्शन

राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए. पहला-अगर वे चाहें तो यह अदालत मेघालय सरकार की अपील पर उनकी दलीलें सुनकर अंतिम आदेश पारित कर सकती है. दूसरा- सोनम फिलहाल आत्मसमर्पण करे, ताकि जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सके. इस दौरान जमानत के मुद्दे पर भी विचार किया जा सके.

सोनम के कानूनी तर्कों पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने वारदात के बाद सोनम रघुवंशी के व्यवहार और कानूनी तर्कों पर भी सवाल उठाए. अदालत ने पूछा कि गिरफ्तारी के समय कारण नहीं बताए जाने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया? इस पर सोनम के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा और कहा कि वे गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करेंगे.

वहीं, मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसने पुलिस के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था. ऐसे में बाद में यह कहना कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है.

हाईकोर्ट ने क्यों दी थी जमानत?

मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत इस आधार पर बरकरार रखी थी कि पुलिस गिरफ्तारी के उचित लिखित आधार उपलब्ध नहीं करा सकी. अदालत ने यह भी कहा था कि गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या से जुड़ी धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403 लिख दी गई थी.

अब पूरा केस जानिए?

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मई 2025 में हनीमून मनाने मेघालय गए थे. 23 मई को दोनों लापता हो गए थे. 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ. सिर कुचला हुआ था और लाश पर कीड़े रेंग रहे थे. वहीं, सोनम रघुवंशी लापता थी. बाद में पुलिस ने उसी यूपी के गाजीपुर से रिकवर किया था.

पुलिस का आरोप है कि सोनम रघुवंशी ने सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी. फिलहाल वह जमानत पर बाहर है, जबकि अन्य आरोपी राज कुशवाहा जेल में बंद है. इसे सोनम का लवर बताया जाता है. हालंकि, अपने बयान में सोनम ने राज कुशवाहा से अफेयर की बात खारिज की है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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