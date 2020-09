PM Modi On Parliament Monsoon Session: संसद का मॉनसून सत्र (Monsoon Session) आज से शुरू हो रहा है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पत्रकारों के बात करते हुए कहा कि एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू हो रहा है. कोरोना भी है कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्यों का रास्ता चुना है. मैं सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं. बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था. इस बार भी दिन में दो बार, एक बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है. शनिवार और रविवार का अवकाश भी नहीं होगा, लेकिन सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. पीएम मोदी ने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और अनेक विषयों पर चर्चा होगी. Also Read - संसद के मॉनसून सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बोले- जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है उतना सदन को भी और देश को भी लाभ होता है. इस बार भी इस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर अपना योगदान देंगे. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उसका पालन हम सबको करना ही है. पीएम ने कहा कि यग भी साफ है कि ‘जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं.’ हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन को लेकर जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को हम इस संकट से निकालने में कामयाब हों.

Parliament session is beginning in distinct times. There's Corona & there's duty. MPs chose the path to duty. I congratulate & express gratitude to them. This time RS-LS will be held at different times in a day. It'll be held on Saturday-Sunday too. All MPs accepted this: PM Modi pic.twitter.com/BbqgPhFb5a

प्रधामंत्री मोदी ने कहा कि इस सत्र की एक विशेष जिम्मेदारी है कि जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं. बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं. कुछ समय बाद बर्फवर्षा भी शुरी होगी. जिस विश्वास के साथ वह डटे हुए हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए वह डटे हुए हैं. सदन से सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से एक संदेश देंगे कि सेना के जवानों के पीछे पूरा देश खड़ा है. संसद और संसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है. पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है. ऐसा मेरा पूरा विश्वास है.

Jab tak dawai nahi tab tak koi dhilai nahi. We want that a vaccine be developed at the earliest from any corner of the world, our scientists succeed and we succeed in bringing everyone out of this problem: Prime Minister Narendra Modi, ahead of #MonsoonSession of Parliament pic.twitter.com/0epCvMpCb9

