दुनिया में आज भीषण चुनौतियां, इनके समाधान में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण: पीएम मोदी

पुडुचेरी: पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि दुनिया में आज भीषण चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के समाधान में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है. स्वतंत्रता सेनानी और महान दार्शनिक श्री अरविंद को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विभूति से प्रेरणा लेकर खुद को तैयार करना है और सबके प्रयास से विकसित भारत का निर्माण करना है.

पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरविंद की 150वीं जयंती समारोह को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया. उन्होंने कहा कि इस महान दार्शनिक का जीवन एक भारत, श्रेष्ठ भारत की अवधारणा का प्रतीक है तथा उनके आदर्शों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है.

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा, भारत वह अमर बीज है, जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वह मर नहीं सकता. क्योंकि वह अजर है, अमर है. क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है. मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है.