Hyderabad Horror Killing: हैदराबाद में एक हिंदू युवक को मुस्लिम लड़की से शादी करने की खौफनाक सजा मिली. बुधवार की रात अपनी पत्नी के साथ बाइक पर घर जा रहे मुस्लिम युवक को सरेआम लोहे की रॉड से पीट-पीट कर लोगों ने मार डाला. ये खौफनाक पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है. मामले के बारे में पुलिस का कहना है कि 25 वर्षीय कार विक्रेता को उसकी मुस्लिम पत्नी के भाई और रिश्तेदारों ने पीट-पीटकर मार डाला. मृतक युवक का नाम बी नागराजू है और उसने सैयद अश्रीन सुल्ताना से तीन महीने पहले ही अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी.Also Read - ‘ताल ठोक के’: Hyderabad में हिन्दू लड़के की ‘हॉरर किलिंग’ क्या संविधान पर खतरे नहीं? | Watch Video

बुधवार की रात करीब बी नागराजू अपनी पत्नी के साथ 8.45 बजे अपनी बाइक पर घर से निकले ही थे कि दो लोगों ने उन्हें रोक लिया, नागराजू को बाइक से घसीटा और लोहे की रॉड और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले को देखते ही वहां भीड़ तेजी से मौके पर जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी नागराजू की जान बचाने की कोशिश नहीं की. इस दौरान कई लोग अपने मोबाइल फोन से वारदात को कैमरे में कैद कर रहे थे. Also Read - दो बच्चों के बाप संग भागी तीन बच्चों की मां, गांव पहुंची तो हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, लोगों ने करा दी शादी

Hyderabad | We were going home when my brother along with another person come on a motorcycle & pushed my husband (Nagaraju) & started beating him. In the beginning, I didn’t know it was my brother who was attacking him. No one helped us: Ashrin Sulthana, deceased’s wife pic.twitter.com/X8VbH4Edy2

— ANI (@ANI) May 6, 2022