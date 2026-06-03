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दिल्ली होटल अग्निकांड: 21 मौतों के बाद होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, पुलिस ने कसा शिकंजा

दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया. इस हादसे के बाद राजधानी में होटलों के चेकिंग भी तेज हो गई है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 3, 2026, 11:25 PM IST
दिल्ली होटल अग्निकांड: 21 मौतों के बाद होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, पुलिस ने कसा शिकंजा

Delhi Hotel Fire Case: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. हादसे के बाद से फरार चल रहे होटल मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है. यह हादसा हौजरानी इलाके में स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और फ्लोरिश स्टे बी एंड बी होटल में हुआ था. बुधवार सुबह लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है.

सुबह अचानक मचा हड़कंप

बुधवार सुबह हौजरानी इलाके में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे. इसी दौरान होटल की तरफ से शोर और चीख-पुकार की आवाजें आने लगीं. शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई विवाद हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद इमारत से धुआं और आग की लपटें निकलती दिखाई दीं. देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

और पढ़ें: एक दरवाजा, बिना Fire NOC और बेसमेंट में कमरे... कैसे नियमों की अनदेखी ने 21 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया?

जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग

आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. कुछ लोगों ने बिल्डिंग के नीचे गद्दे और कंबल बिछाने शुरू कर दिए, जबकि अन्य लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. आग और धुएं से घिरे कई लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से छलांग लगा दी. इस दौरान कई लोगों के हाथ-पैर टूट गए और वे गंभीर रूप से घायल हो गए. दमकल कर्मियों और पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फंसे लोगों को बाहर निकाला.

जांच हुई तेज

इस दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली सरकार और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कई एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं. वहीं, होटल, गेस्ट हाउस, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा नियमों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इमारत में अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन किया गया था या नहीं. मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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