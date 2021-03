Hotels, Clubs And Bars Will Open till 2 AM In Bhopal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कोरोना काल में शराब के शौकीन लोगों पर बड़ी मेहरबानी दिखाई है. उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि अब होटलों के बार के साथ-साथ वहां मौजूद पार्क में भी शराब परोसी जा सकेगी. इतना ही नहीं होटल के संचालक अगर चाहें तो वो देर रात दो बजे तक शराब परोस कर सकते हैं. राज्य सरकार ने शराब और भांग की दुकानों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है. Also Read - MP के इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आज रात से दो दिन का लॉकडॉउन, जान लें जरूरी बातें

बुधवार को सीएम शिवराज की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. फैसले के मुताबिक जो होटल बार के अलावे अपने पार्क में भी शराब परोसना चाहते हैं उन्हें इसके लिए 10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि चुकानी पड़ेगी. इसके अलावे अगर वे देर रात दो बजे तक अपने रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और क्लब खोले रखना चाहते हैं तो उन्हें हर रोज सरकार को 5 हजार रुपये की राशि देनी होगी. Also Read - Madhya Pradesh के दमोह उप-चुनाव में BJP को कांग्रेस से ज्यादा अपनों से चुनौती का अंदेशा, पार्टी में नाराजगी

कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बार लाइसेंस में कोई वृद्धि नहीं की गई है. वहीं भांग की दुकानों के लिए वार्षिक फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. Also Read - Madhya Pradesh News: भाजपा कार्यालय की Library में बच्चियों के साथ अभद्रता का आरोप, मामले पर सियासत गर्माई

इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि तीन सितारा से ऊपर के होटलों और पर्यटन विकास निगम के होटलों को बार लाइसेंस एकमुश्त तीन साल के लिए दिया जाएगा.