Hotels Restaurants To Allow Outsiders To Use Restrooms

Order Order: वॉशरूम का इस्तेमाल करने से कोई भी होटल वाला मना नहीं कर सकता, जानिए अपने अधिकार

Indian Sarais Act के सेक्शन 7 (2) में "Free Access" का जिक्र है. इसके मुताबिक, कोई भी व्यक्ति टॉयलेट लगने पर देश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे 5 स्टार होटेल ही क्यों न हो.

Legal Right To Use Toilet: श्याम,मीरा और रीना तीनों दोस्त छुट्टी मनाने के लिए हिमाचल के लिए निकले. रास्ते में श्याम को टॉयलेट आई. लेकिन कहीं भी आसपास वॉशरूम नहीं दिखा. ये दिक्कत अकेले श्याम की नहीं है. लाखों करोड़ों लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है.ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि टायलेट के लिए आप किसी भी हॉटेल का बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारे देश के कानून में ये अधिकार आपको मिला हुआ है.

आइए समझते हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ वो कौन सा कानून जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी हॉटेल में, चाहे वो 5 स्टार हॉटेल ही क्यों न हो, आप फ्री में पीने का पानी मांग सकते हैं और बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने हमारे देश में ढेर सारे कानून बनाए. इनमें से एक कानून है- इंडियन सराय एक्ट जिसे1867 में बनाया गया था. इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है. आइए समझते हैं सराय एक्ट में क्या कुछ प्रावधान हैं.

क्या है इंडियन सराय एक्ट?

इंडियन सराय एक्ट के सेक्शन 7 (2) में “Free Access” का जिक्र है. इसके मुताबिक, कोई भी व्यक्ति टॉयलेट लगने पर देश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे 5 स्टार होटेल ही क्यों न हो. साथ ही प्यास लगने पर आप किसी भी होटेल या रेस्टोरेंट में जाकर पीने का पानी मांग सकते हैं और होटेल वाला पीने का पानी देने से लिए बाध्य है, वो भी फ्री में. केंद्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, अगर कोई होटेल वाला आपको वॉशरूम का इस्तेमाल करने से रोके तो सराय एक्ट के सेक्शन 14 के तहत होटेल वाले पर 20 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

भारतीय संविधान में होटल और सराय को राज्य के अधीन रखा गया है, लेकिन केंद्रीय कानून भी मौजूद है. हालांकि, केंद्रीय कानून मुख्य रूप से भोजन, प्रदूषण जैसे उद्योग पहलू को नियंत्रित करता है, न कि विशेष रूप से होटलों को.

‘सराय’ क्या होता है?

सराय एक तुर्की शब्द है, जिसका मतलब यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है. या कहें पुराने जमाने के होटल या धर्मशाला. इसमें सभी तरह के आवास गृह जैसे पेइंग गेस्ट, हॉस्टल और होटल शामिल हैं.

क्यों बनाया गया था इंडियन सराय एक्ट?

अंग्रेजों ने होटलों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए 1853 में एक कानून बनाया था. इंग्लिश कॉमन लॉजिंग हाउसेस एक्ट. इसके कुछ सेक्शन पर इंडियन सराय एक्ट 1867 आधारित है. बाद में इंग्लिश कॉमन लॉजिंग हाउसेस एक्ट को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1874 के साथ मिला दिया गया.इसी अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट सराय के हर दिन के कामकाज को नियंत्रित और रेगुलेट करते थे.

