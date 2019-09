जम्मू: पाकिस्तानी सेना ने रविवार को लगातार दूसरे दिन नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा की अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई और भारी गोलाबारी की. पाकिस्‍तान ने रविवार को नौशेरा के कलाल, दिइंग गांव में भारी गोलाबारी की, जिसका करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है. पाकिस्तान की गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टरों में सुबह करीब 10 बजे छोटे हथियारों से गोलियां चलाई गईं और मोर्टार के गोले दागे गए. नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलाबारी तेज होने पर दोनों सेक्टरों के सीमा पर रहने वाले निवासियों के बीच भय व्याप्त हो गया. गोलाबारी से कम से कम एक मकान को नुकसान पहुंचा है. सूत्रों ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक गोलीबारी चल रही थी.

Jammu & Kashmir: Houses damaged in Kalal & Deeing village in Nowshera of Rajouri district due to heavy shelling by Pakistan today. Indian army is retaliating. Brijesh, deputy superintendent of Police (Nowshera) says, “No casualty or injury reported till now.” pic.twitter.com/CT9CDDd5vZ

— ANI (@ANI) September 8, 2019