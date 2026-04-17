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How 3 Million Employees Conduct India 2027 Census Collecting Data Related To Caste Households Socio Economic Aspects

आखिर 140 करोड़ लोगों की गिनती होगी कैसे? हर घर पहुंच कर कैसे जुटाए जाएंगे आंकड़े, जानिए 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी कैसे देंगे इस मिशन को अंजाम

India 2027 Census: एक नई पहल के तहत, भारत में इस बार की जनगणना एक मोबाइल ऐप के जरिए होगी. इसमें खुद से जानकारी भरने (सेल्फ़-एन्यूमरेशन) का विकल्प भी होगा. इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल भी बनाया गया है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Census-2027: साल 2011 के बाद भारत ने एक बार फिर से अपनी आबादी की गिनती शुरू कर दी है. यह जनगणना काफी समय से लंबित थी और COVID-19 महामारी के कारण इसमें कई सालों की देरी पहले ही हो चुकी है. देश के पांच राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण शुरू हो चुके हैं. अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगभग 140 करोड़ लोगों की गिनती की है. इस मुश्किल काम को 30 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी अंजाम देंगे. जनगणना के काम में लगे कर्मचारी देश के हर घर तक पहुंचेंगे.

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) और जनगणना आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पहले चरण में मकानों की सूची और आवास जनगणना का काम होगा. जनगणना-2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी. मकानों की सूची और जनसंख्या गणना के लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है. लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए ये 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. पहले चरण में घरों और उनकी स्थिति की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में लोगों के आर्थिक व सामाजिक पहलुओं से जुड़े डेटा जुटाए जाएंगे.

जनगणना में कितना समय और कितना खर्च लगेगा?

जनगणना की पूरी प्रक्रिया में एक साल लगेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2025 में जनगणना के लिए कुल 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था. पहली बार, फिजिकल सर्वे से पहले हर इलाके के लोगों को एक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करने की सुविधा भी मिलेगी. ये पोर्टल 16 भाषाओं में काम कर सकता है. लोग पोर्टल पर जरूरी डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं. इससे जनगणना करने वाले कर्मचारी घर तक पहुंचने के दौरान डेटा को कन्फर्म कर सकते हैं और उसे ओरिजिनल डेटाबेस में शामिल कर सकते हैं.

डिजिटल युग की पहली जनगणना

एक नई पहल के तहत, भारत में इस बार की जनगणना एक मोबाइल ऐप के जरिए होगी. इसमें खुद से जानकारी भरने (सेल्फ़-एन्यूमरेशन) का विकल्प भी होगा. इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल भी बनाया गया है. इसके अलावा, एक ऐसा एप्लिकेशन भी शुरू किया है जिसके जरिए देश के घरों को छोटे-छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाएगा और हर क्षेत्र में घरों की संख्या सीमित रखी जाएगी. यह पक्का किया जाएगा कि कोई भी घर छूट न जाए और सर्वे पूरी तरह से सटीक हो.

आवास जनगणना कैसे होगी?

भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार, आवास जनगणना में सभी भवनों और संरचनाओं की सूची बनाना और आवास की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल होगा. इसमें भवनों की जियो-टैगिंग और प्रत्येक संरचना को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करना भी शामिल होगा. यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाना निर्धारित है. 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल 2026 में गृहसूची प्रक्रिया शुरू कर दी है. नौ राज्य मई में, तीन राज्य जून में, दो राज्य जुलाई में और दो राज्य अगस्त में इसे पूरा करेंगे.

दूसरे चरण की जनगणना कैसे होगी?

दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी. इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी जानकारी सहित व्यक्तिगत स्तर के डेटा को एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस बार की जनगणना में जातियों का विवरण भी इकट्ठा किया जाएगा. भारत ने 2011 में 80 सालों में पहली बार जातियों का रिकॉर्ड जुटाया था. लेकिन, कुछ चिंताओं के कारण यह डेटा पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया था.

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