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शराब नीति केस में केजरीवाल खुद करेंगे अपनी पैरवी, जानें किस कानून के तहत आम आदमी बन सकता है अपना वकील, क्या है प्रोसेस
कई बार वकील की फीस इतनी महंगी होती है कि आप उसे देने में असमर्थ होते हैं. ऐसे केस में आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं. भारत का संविधान में आपको इसका ऑप्शन देता है.
दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Policy) मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले के मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल ने खुद की पैरवी करने की मांग की है. जस्टिस शर्मा ने इस अर्जी को रिकॉर्ड पर लेते हुए इसकी सुनवाई 13 अप्रैल के लिए तय की. साथ ही CBI को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. CBI ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उसने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 22 आरोपियों को शराब घोटाले केस में बरी कर दिया था. शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया था. उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली. वहीं, सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे. अब केजरीवाल अपना केस खुद लड़ने जा रहे हैं.
आइए जानते हैं वकील न होते हुए भी केजरीवाल अपना केस कैसे लड़ सकते हैं? क्या कोई भी आम आदमी अपना केस खुद लड़ सकता है? अपना वकील बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? खुद का केस लड़ने के लिए क्या प्रोसेस है:-
क्या कहता है संविधान?
संविधान ने हर किसी को खुद के मामले में रक्षा करने का वैधानिक अधिकार दिया हुआ है. संविधान के सेक्शन 32 के एडवोकेट्स एक्ट 1961 के मुताबिक, कोई भी अदालत में अपना केस लड़ सकता है. जज इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने की इजाजत दे सकती है. इसके लिए आपको किसी तरह की लॉ की डिग्री लेने की जरूरत भी नहीं है.
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खुद का केस लड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है?
जैसे ही किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज होता है, तुरंत वकील की मदद ली जाती है. कई बार कुछ मामले ऐसे भी हो जाते है, जिनमें कोई वकील केस की पैरवी अच्छे से नहीं करता. या फिर वकील की फीस इतनी होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते. इस केस में संविधान आपको अपनी वकालत खुद करने की सुविधा देता है.
क्या है प्रोसेस?
- कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने के लिए आपको जज से परमिशन लेनी जरूरी है. कई बार जज आपको वकील रखने की सलाह देंगे.
- वकील न रखने के पीछे का मकसद आप अपना पक्ष रखकर समझा सकते हैं. जज से परमिशन मिलने के बाद आप अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं.
- आप कागजी कार्यवाही करने के लिए और खुद को अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए उचित समय मांग सकते हैं.
क्या दूसरों के केस की पैरवी भी कर सकेंगे?
पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) के हिसाब से व्यक्ति व्यक्तिगत मुकदमे के लिए अदालत में अपना केस लड़ सकता है. लेकिन,आप किसी दूसरे का केस बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते.अपना केस लड़ने के लिए भी आपको कानून, प्रक्रियाओं और अदालत के नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए.
कितने पैसे खर्च करने होंगे?
शुरुआत में आपको कोर्ट केस लड़ने के लिए पैसे खुद ही देने होंगे. मुआवजे के तौर पर आप इसका खर्चा भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं.
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अपना केस लड़ने के लिए किन बातों का रखें ध्यान?
- अगर आप कोर्ट में अपने केस की पैरवी खुद करने वाले हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा. मसलन आपकी भाषा की पकड़ अच्छी होनी चाहिए.
- हिंदी और अंग्रेजी भाषा अच्छी से आती हो. आपने जिस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, सबसे पहले उस धारा के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लें.
- आपको कानूनी प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार का झूठ न बोलें और न ही किसी तरह की अभद्रता करें.
- कोर्ट के अंदर होने वाली कार्यवाही के सभी चरणों को अच्छे से समझकर ही अपना केस लड़ने की परमिशन लें.
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