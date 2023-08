चांद के कितना करीब पहुंचा Chandrayaan-3? भारत के मून मिशन के लिए आज का दिन बेहद खास, ISRO ने दिया अपडेट

चंद्रयान-3 लॉन्च के बाद से ही अपने मिशन की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की तरफ से समय-समय पर चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) से जुड़ीं जानकारी दी जा रही हैं. ISRO ने बार-बार अपडेट देकर बताया है कि चंद्रयान-3 धीरे-धीरे चंद्रमा के काफी करीब पहुंच गया है. अगले दो दिन (बुधवार-गुरुवार) इसके लिए काफी अहम है. ISRO ने बताया कि चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की निकटवर्ती ऑर्बिट में पहुंच गया है. आज यानी 16 अगस्त सुबह करीब साढ़े 8 बजे ISRO की तरफ से चंद्रयान-3 को 100 किमी की ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा. वहीं, 17 अगस्त का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि इस दिन ISRO चंद्रयान-3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा.

Chandrayaan-3 Mission:

Orbit circularisation phase commences Precise maneuvre performed today has achieved a near-circular orbit of 150 km x 177 km The next operation is planned for August 16, 2023, around 0830 Hrs. IST pic.twitter.com/LlU6oCcOOb — ISRO (@isro) August 14, 2023