कितना खतरनाक अस्त्र Mk 1? भारत से खरीदने जा रहा इंडोनेशिया, 100 किमी दूर छिपे दुश्मन के फाइटर जेट के उड़ा सकती है परखच्चे

India Indonesia defense deal Astra deal: भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है. ब्रह्मोस (BrahMos) के बाद अब भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क-1 (Astra Mk-1) मिसाइल इंडोनेशिया की पहली पसंद बनने जा रही है. 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर छिपे दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने वाली यह मिसाइल भारत-इंडोनेशिया के रक्षा संबंधों को एक नई दिशा देगी.

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कितनी खतरनाक अस्त्र एमके-1?

ब्रह्मोस के बाद अब इंडोनेशिया भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क-1 मिसाइल को अपने सुखोई फाइटर जेट बेड़े के लिए खरीदने की तैयारी में है.

अस्त्र मार्क-1 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो 110 किलोमीटर की दूरी पर छिपे दुश्मन के लड़ाकू विमानों को भी ढूंढकर तबाह कर सकती है.

अस्त्र मिसाइल लगभग मार्क 4.5 की तेज रफ्तार से उड़ती है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में भी सटीक निशाना लगाती है.

इसके अगला वेरिएंट अस्त्र मार्क-2 अभी विकास के चरण में है, जो 160 किलोमीटर तक की दूरी पर मार करने में सक्षम होगा.

Astra MK-1 features: डिफेंस सेक्टर से भारत के लिए एक बेहद शानदार और गर्व करने वाली खबर आ रही है. भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को आधुनिक हथियार बेचने वाला देश बनता जा रहा है. फिलीपींस और वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देने के बाद, अब भारत अपनी बेहद खतरनाक अस्त्र मार्क-1 मिसाइल को इंडोनेशिया को बेचने की तैयारी में है. रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी मिसाइलों जैसे R-77-1 की सप्लाई में हो रही देरी और उनकी तीन गुना बढ़ी कीमतों से परेशान होकर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश अब भारत के इस स्वदेशी अस्त्र पर भरोसा जता रहे हैं. आइए आज बेहद आसान शब्दों में समझते हैं कि अस्त्र मिसाइल कितनी ताकतवर है और दुश्मनों के होश कैसे उड़ा सकती है…

क्या है अस्त्र मार्क-1?

अस्त्र संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ हथियार होता है. इसे भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है. अस्त्र मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन का फाइटर जेट पायलट की आंखों से ओझल है यानि दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी ये मिसाइल उसे ढूंढकर तबाह कर सकती है. Astra Mk-1 की रेंज: अस्त्र मार्क-1 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 110 किलोमीटर है. यानी यह 100 किमी से भी ज्यादा दूर छिपे दुश्मन के लड़ाकू विमान के परखच्चे उड़ा सकती है. डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुासर, इसरो की मारक क्षमता को 110 से 160 किलोमीटर तक बढ़ाने को लेकर कार्यरत है.

अस्त्र मिसाइल की स्पीड कितनी है?

अस्त्र मिसाइल हवा में सुपरसोनिक रफ्तार यानि साउंड की गति से तेज से चलती है. इसकी टॉप स्पीड मार्क 4.5 (Mach 4.5) के आसपास है. इतनी तेज रफ्तार और एडवांस रडार सीकर होने की वजह से दुश्मन के बेहद फुर्तीले और कलाबाजियां खाने वाले फाइटर जेट्स के लिए भी इससे बच निकलना नामुमकिन हो जाता है. यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी अचूक निशाना लगाने में सक्षम है.

DRDO and IAF successfully flight-tested the indigenous ASTRA BVRAAM with an indigenous RF seeker from a Su-30 MKI off the Odisha coast on July 11, 2025. 2 missiles were launched against high-speed unmanned targets at multiple ranges, both hitting the targets with pinpoint… pic.twitter.com/SIcyP7ngSC — Defence Core (@Defencecore) July 11, 2025

1 सेकंड में ब्रह्मोस मिसाइल कितने KM?

जब बात रफ्तार की हो, तो भारत की ब्रह्मोस का नाम सबसे पहले आता है, जिसे इंडोनेशिया भी खरीद रहा है. ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो लगभग मार्क 3 (Mach 3) की रफ्तार से उड़ती है.

किन-किन लड़ाकू विमानों में हो सकता है इस्तेमाल?

DRDO ने इस मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया है कि इसे आसानी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सके. वर्तमान में अस्त्र मार्क-1 को बड़े पैमाने पर इन विमानों के लिए बनाया जा रहा है. सुखोई Su-30MKI, भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट पर अस्त्र का सफल परीक्षण और इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है. इंडोनेशिया के पास भी सुखोई Su-30 विमान हैं, इसलिए वह इसे खरीदने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है. भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में भी अस्त्र मार्क-1 पूरी तरह इंटीग्रेट की जा रही है.

अस्त्र Mk-1 और Mk-2 में क्या अंतर है?

विशेषता अस्त्र Mk 1 अस्त्र Mk 2 मिसाइल का प्रकार हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वर्तमान स्थिति भारतीय वायुसेना में शामिल, उत्पादन जारी विकास और परीक्षण चरण में अधिकतम रेंज करीब 110 किमी शुरुआती लक्ष्य 160 किमी था, अब 200 किमी से अधिक रेंज पर काम इंजन तकनीक सिंगल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर हमला करने की क्षमता दुश्मन के विमान को दृश्य सीमा से बाहर निशाना बना सकती है ज्यादा दूरी पर लक्ष्य को पकड़ने और अंतिम चरण में ऊर्जा बनाए रखने की क्षमता रणनीतिक फायदा विदेशी BVR मिसाइलों पर निर्भरता घटाती है लंबी दूरी की विदेशी मिसाइलों के विकल्प के रूप में विकसित की जा रही है संभावित प्लेटफॉर्म Su 30MKI सहित अन्य लड़ाकू विमान Su 30MKI और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एकीकरण की योजना खास बात स्वदेशी RF सीकर के साथ परीक्षण हो चुका है ड्यूल पल्स मोटर के कारण लंबी रेंज और बेहतर काइनेमैटिक प्रदर्शन मिलने की उम्मीद

Q1: अस्त्र मार्क-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है?

उत्तर: अस्त्र मार्क-1 की अधिकतम मारक क्षमता आमने-सामने के कोर्स पर 110 किलोमीटर है, जो पायलट की दृश्य सीमा से परे (Beyond Visual Range) दुश्मन को नष्ट कर सकती है.

Q2: अस्त्र मिसाइल की टॉप स्पीड कितनी है?

उत्तर: यह मिसाइल हवा में सुपरसोनिक रफ्तार से चलती है और इसकी टॉप स्पीड लगभग Mach 4.5 के आसपास है, जिससे दुश्मन के विमानों का बचना नामुमकिन हो जाता है.

Q3: ब्रह्मोस मिसाइल 1 सेकंड में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है?

उत्तर: ब्रह्मोस मिसाइल लगभग मार्क 3 की सुपरसोनिक गति से उड़ती है, यानि हवा में लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार तय करती है.

Q4: अस्त्र मिसाइल को किन-किन भारतीय लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया जा सकता है?

उत्तर: अस्त्र मार्क-1 मिसाइल को मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के सुखोई (Su-30MKI) और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस (Tejas Mk1A) में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है.

Q5: अस्त्र मार्क-1 और मार्क-2 वेरिएंट में क्या अंतर है?

उत्तर: मुख्य अंतर रेंज का है; जहां वर्तमान में निर्मित अस्त्र मार्क-1 की रेंज 110 किमी है, वहीं विकास के चरण में चल रहे अस्त्र मार्क-2 की रेंज 160 किमी तक होगी.