Explainer: मालवीय नगर में कैसे लगी आग? क्या होटल को मिली थी फायर NOC? आपके सभी सवालों के यहां मिलेंगे जवाब

Delhi Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हुए हैं. जिस होटल में आग लगी उसके पास फायर विभाग की NOC भी नहीं थी. पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.

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दिल्ली के मालवीय नगर में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई है.

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी में सुबह 8:30 बजे लगी आग.

फायर ब्रिगेड की टीम को सुबह 8.50 बजे आग लगने की सूचना मिली.

मालवीय नगर के होटल में लगी आग में 21 की मौत हुई और 30 से ज्यादा घायल हैं.

हादसे में जान गंवाने वालों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने आग की घटना में गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज कर ली है.

Delhi Fire: देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार (3 जून, 2026) लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गये. आग हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में लगी और धीरे-धीरे फैलते चली गई. कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और घायलों को अस्पताल में अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इनमें से 2-3 लोगों की हालत बेहद नाजुक है. Zee News की रिपोर्ट के मुताबिक, होटल के पास फायर NOC भी नहीं थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और LG तरनजीत सिंह संधू ने हादसे पर दुख जताया है. PMO की तरफ से आग में जान गंवाने वालों के परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है.

मालवीय नगर में कहां पर लगी आग?

मालवीय नगर के हौजरानी के स्थित लेमन ग्रीन होटल के रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी. आग धीरे-धीरे फैलते हुए 6 मंजिल तक पहुंच गई.

मालवीय नगर में आग लगने की क्या है वजह?

मालवीय नगर में आग लगने की वजह सिलिंडर ब्लास्ट है. चश्मदीदों के मुताबिक, आग लगने से ठीक पहले धमाके की आवाज भी सुनी गई.

मालवीय नगर आग हादसे में कितने लोगों की हुई मौत?

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि आग में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है.

मालवीय नगर आग हादसे में मरने वाले लोग कौन-कौन हैं?

Zee News की रिपोर्ट के मुताबिक, मालवीय नगर हादसे में जान गंवाने वालों में अधिकांश लोग विदेशी थे.

मालवीय नगर होटल का मालिक कौन है?

Zee News की रिपोर्ट के मुताबिक, होटल के मालिक का नाम लोकेश बजाज है. होटल में तीन पार्टनर हैं. इनके कई और होटल और गेस्ट हाउस हैं.

हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा कितना मुआवजा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है.

जिस होटल में आग लगी क्या उसे मिली थी फायर NOC?

लेमन ग्रीन होटल में 6 कमरे बनाने की इजाजत थी. वहां 25 कमरों में लोग ठहरे हुए थे.

क्या मालवीय नगर में लगी आग बुझ गई?

दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. पुलिस, दमकल सेवाओं और अन्य आपातकालीन टीमों की मदद से 40 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया. बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं.

क्या होता है ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ लाइसेंस?

जिस होटल में आग लगी वह ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ (B&B) कैटेगरी के तहत रजिस्टर्ड था. इस कैटगरी में सिर्फ छह कमरों की ही इजाजत होती है, लेकिन यहां लगभग 25 कमरे चलाए जा रहे थे. ‘ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट’ का हिंदी भाषा में अर्थ है बिस्तर और नाश्ता. B&B एक्ट 2007 के तहत लाइसेंस धारक किसी मेहमान को रात में रुकने के लिए कमरे और सुबह नाश्ता दे सकता है. इसकी शर्त यह होनी चाहिए कि इमारत कमर्शियल नहीं, बल्कि घरेलू होनी चाहिए. यानी ऐसे घर जिनमें 2 से 3 अतिरिक्त कमरे हैं. यह लाइसेंस सिर्फ ऐसे घर के लिए मिल सकता है, जिसका मालिक भी वहां रहता है. यह इसकी सबसे अहम शर्त है.

क्या दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR?

दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या और BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के जवानों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें पांच हेड कांस्टेबल और पांच कांस्टेबल शामिल हैं. वे परिसर में सबसे पहले दाखिल हुए थे. उनका अभी इलाज चल रहा है.

DDMA के SDM ने क्या कहा?

साउथ डिस्ट्रिक्ट के DDMA के SDM जितेंद्र कुमार ने बताया कि कुल 47 लोगों को बचाया गया है और 21 लोगों की मौत हो गई है. सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर 12:12 बजे खत्म हो गया है. 2-3 लोगों की हालत गंभीर है. बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक होटल है और आग वहीं से शुरू हुई थी. उधर, दिल्ली दिल्ली फायर सर्विसेज़ (DFS) के पूर्व डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा, ‘यह दिल्ली में हुई एक बहुत ही बुरी घटना है.

उन्होंने कहा कि इलाका बहुत भीड़भाड़ वाला है…यहां फायर टेंडर आसानी से नहीं जा सकते. पानी का कोई सोर्स नहीं है. यहां बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है… इन सबकी वजह से इस इलाके में फायरफाइटिंग पहले से ही बहुत मुश्किल है…कई घरों में सिर्फ एक सीढ़ी है. बहुत ज्यादा धुआं था और इस वजह से लोगों की मौत हो गई. उन्हें बाहर आने का समय नहीं मिला. इसी वजह से इतने सारे लोग मारे गए… क्योंकि उनके पास कोई NOC और दूसरी चीज़ें नहीं हैं.