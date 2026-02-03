  • Hindi
  • India Hindi
  • How Did Indian Army Stop China From Building Road In Doklam Why Is This Area So Important For National Security

डोकलाम में भारतीय सेना ने कैसे चीन को सड़क बनाने से रोका था? क्यों अहम है ये इलाका, पूर्व DGMO ने किया एक-एक बात का खुलासा

भारतीय सेना के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस अनिल भट्ट ने बताया कि सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का मत स्पष्ट था कि देश की सुरक्षा के लिए अगर खतरा है तो चीन को रोका जाएगा भले ही लड़ाई लग जाए.

Published date india.com Published: February 3, 2026 1:38 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Doklam dispute: भारत और चीन के बीच की सीमा विवादित है. इसकी वजह से दोनों देशों के बीच कई बार हालात तनाव पूर्ण हो चुके हैं. पूर्वोत्तर में भारत के पहाड़ी राज्य सिक्किम में एक ऐसी जगह है जहां भारत-चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं. इस जगह भारत और चीन की सेनाएं 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही तैनात हैं. इस ट्राइजंक्शन पाइंट को डोकलाम पठार कहते हैं जिसे भारत भूटान का हिस्सा मानता है. साल 2017 में इस जगह को लेकर भारत और चीन के बीच टकराव भी हो चुका है. ये इलाका क्यों सामरिक रूप से अहम है और कैसे भारतीय सेना ने इस इलाके में चीन के मंसूबों पर पानी फेरा था, इसकी पूरी कहानी भारतीय सेना के पूर्व डीजीएमओ अनिल भट्ट ने बताई है.

क्यों अहम है डोकलाम

भारतीय सेना के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस अनिल भट्ट ने एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए डोकलाम विवाद से जुड़ी कई बातें बताईं. पूर्व डीजीएमओ अनिल भट्ट ने बताया कि डोकलाम इलाके को कब्जे में लेने का मंसूबा चीन काफी समय से पाले हुए हैं. इस इलाके में अगर चीन का नियंत्रण होता है तो सामरिक रूप से अहम जाम्फेरी रिज पर भी चीनी सेना का कंट्रोल हो जाएगा. पूर्व डीजीएमओ के अनुसार,

पूर्व डीजीएमओ के अनुसार, अगर जाम्फेरी रिज पर भी चीनी सेना का कंट्रोल होता है तो सिलिगुड़ी कॉरिडेर पर भी खतरा बढ़ जाएगा. चीन इस इलाके में लंबे समय से पेट्रोलिंग कर रहा है. लेकिन, चीन की रणनीति धीरे-धीरे आगे बढ़कर जमीन कब्जा करने की थी. पूर्व डीजीएमओ अनिल भट्ट ने आगे कहा कि हम चीन के मंसूबों से परिचित थे लेकिन वो जगह भूटान की थी इसलिए भारतीय सेना बेहद संयम से काम कर रही थी. लेकिन, साल 2017 में स्थितियां बदल गईं. एक दिन अचानक पता चला कि चीनी सैनिक उपकरण लेकर एक सड़क बनाने के लिए पहुंच गए हैं.

भारतीय सेना ने चीन को कैसे रोका

पूर्व डीजीएमओ ने बताया कि अगर चीन वह सड़क अगले कुछ दिनों में बना लेता तो उसके सैनिक पहले जाम्फेरी रिज तक आते और फिर चिकन नेक पर खतरा मंडराने लगता. अनिल भट्ट ने कहा कि जिस दिन उन्हें सुबह इस बारे पता चला उन्होंने पूरी घटना के बारे में अपने चीफ जनरल बिपिन रावत को बताया. तुरंत ये तय हुआ कि चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोकना है.

पूर्व डीजीएमओ अनिल भट्ट ने आगे कहा कि भारतीय सेना ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थी और हमारे पास अतिरिक्त रिजर्व सैनिक मौजूद थे. इस दौरान पूर्व डीजीएमओ एक अहम बात भी बताई. उन्होंने कहा कि हमने पहले एक्शन किया और फिर अपने राजनीतिक नेतृत्व को बताया. इस बीच उच्च स्तर पर लगातार स्थिति की जानकारी दी जाती रही. अनिल भट्ट ने कहा कि हमें पूरा भरोसा था कि हम जो कर रहे हैं उसे देश के प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन मिलेगा.

पूर्व डीजीएमओ अनिल भट्ट ने कहा कि 1962 और 2017 में यही एक बड़ा फर्क था. न तो फौज निर्णय लेने के लिए पीछे देख रही थी न ही राजनीतिक नेतृत्व निर्णय लेने में देरी कर रहा था. सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का मत स्पष्ट था कि देश की सुरक्षा के लिए अगर खतरा है तो चीन को रोका जाएगा भले ही लड़ाई लग जाए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पूर्व डीजीएमओ अनिल भट्ट ने बताया कि डोकलाम टकराव पूरे 75 दिन चला और बीच में कई बार ऐसा लगा कि युद्ध शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य और राजनीतिक नेतृत्व के दृढ़ निश्चय से चीन को रोका भी गया और शांति भी बनी रही. पूर्व डीजीएमओ ने कहा कि डोकलाम टकराव के दौरान शीर्ष नेतृत्व की अवेयरनेस और आपसी तालमेल शानदार रहा.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.