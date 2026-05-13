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How Did Tamil Nadu New Cm Vijay Turn Tables In Floor Test Only 22 Votes Were Cast Against Him

कैसे तमिलनाडु के नए CM विजय ने फ्लोर टेस्ट में पलट दिया पूरा खेल? सिर्फ 22 वोट पड़े खिलाफ, जानें इनसाइड स्टोरी

तमिलनाडु विधानसभा में नए मुख्यमंत्री विजय ने शानदार बहुमत हासिल करते हुए फ्लोर टेस्ट जीत लिया. टीवीके (TVK) को अपने गठबंधन से ज्यादा समर्थन मिला, जबकि AIADMK में खुली बगावत ने राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया. चलिए आपको बताते हैं ये सब कैसे हुआ.

Tamil Nadu TVK Floor Test: तमिलनाडु की राजनीति में इस बार जो हुआ उसने राज्य के पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. अभिनेता से नेता बने विजय ने केवल 2 साल पुरानी पार्टी TVK के दम पर ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार किया कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि ताकत दिखाने का मंच बन गया. जिस फ्लोर टेस्ट को लेकर कई दिनों तक सस्पेंस बना रहा उसमें विजय ने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया.

तीन दिनों तक तमिनाडु के राज्यपाल ने सरकार गठन को लेकर स्थिति साफ नहीं होने दी. सवाल यही था कि क्या विजय के पास बहुमत है या नहीं, लेकिन जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ, तब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी. विजय ने न केवल बहुमत साबित किया, बल्कि उन्हें अपने गठबंधन से बाहर के विधायकों का भी समर्थन मिल गया, आखिर में TVK के पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि सिर्फ 22 विधायक विरोध में नजर आए.

क्यों अहम माना जा रहा ये फ्लोर टेस्ट?

ये आंकड़ा इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी संख्या इससे काफी कम थी. विधानसभा की कुल 234 सीटों में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से प्रभावी संख्या कम हो गई थी. विजय की पार्टी TVK ने चुनाव में 108 सीटें जीती थीं, लेकिन एक सीट खाली होने और एक विधायक के वोटिंग से बाहर होने के कारण पार्टी की संख्या घटकर 105 रह गई. इसके बाद कांग्रेस, वाम दल, IUML और VCK जैसे दलों के समर्थन ने विजय को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा दिया.

लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। फ्लोर टेस्ट के दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक झटका AIADMK में देखने को मिला. पार्टी खुलकर दो हिस्सों में बंटी नजर आई. एक तरफ पार्टी नेतृत्व विजय के खिलाफ था, जबकि दूसरी तरफ SP वेलुमणि गुट ने बगावत करते हुए विजय का समर्थन कर दिया. करीब 25 विधायकों ने TVK के पक्ष में वोट डालकर ये साफ कर दिया कि तमिलनाडु की राजनीति में पुराने दलों की पकड़ कमजोर हो रही है.

AIADMK में टूट

AIADMK के अंदर ये टूट अचानक नहीं हुई. पिछले कुछ दिनों से पार्टी में असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही थीं. कई विधायक मानते थे कि बदलते राजनीतिक माहौल में विजय के साथ जाना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प हो सकता है. फ्लोर टेस्ट ने इन चर्चाओं को सच साबित कर दिया. वहीं, दूसरी तरफ DMK ने भी दिलचस्प रणनीति अपनाई. पार्टी ने विधानसभा में विजय की आलोचना जरूर की, लेकिन वोटिंग के दौरान वॉकआउट कर लिया। राजनीतिक जानकार इसे एक सोची-समझी रणनीति मान रहे हैं.

दरअसल, TVK को समर्थन देने वाले कई छोटे दल पहले DMK के सहयोगी रह चुके हैं. ऐसे में खुलकर विरोध करना DMK के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता था. इसलिए पार्टी ने सीधे टकराव से दूरी बनाए रखना बेहतर समझा. विजय की जीत के पीछे केवल संख्या नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक रणनीति भी बड़ी वजह मानी जा रही है. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने DMK प्रमुख स्टालिन से लेकर कई छोटे दलों के नेताओं तक से बातचीत की. इस कदम ने विपक्ष के भीतर उनके प्रति नरम माहौल बनाया.

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सोशल मीडिया और युवाओं की ताकत

तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से सिनेमा और राजनीति के मेल के लिए जानी जाती रही है. एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता जैसे नेताओं ने इसी रास्ते पर चलकर जनता के दिलों में जगह बनाई थी. विजय ने भी उसी परंपरा को नए अंदाज में आगे बढ़ाया है. फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सोशल मीडिया और युवाओं की ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया. फ्लोर टेस्ट के दिन विधानसभा में विजय का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था. सफेद शर्ट, ब्लेजर और शांत चेहरे के साथ जब वह सदन में पहुंचे, तब उनके हावभाव से लग रहा था कि उन्हें पहले से ही नतीजे का अंदाजा है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में पर्दे के पीछे काफी बातचीत और रणनीति तैयार की गई थी.

विजय की पार्टी TVK के लिए ये जीत सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है. ये तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है. दो साल पुरानी पार्टी का इतने कम समय में सत्ता तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि राज्य की जनता बदलाव चाहती थी और विजय उस उम्मीद का चेहरा बनकर उभरे. हालांकि, असली चुनौती अब शुरू होती है. चुनाव जीतना और फ्लोर टेस्ट पास करना अलग बात है, लेकिन सरकार चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है. तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं. रोजगार, विकास, उद्योग, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विजय सरकार की परीक्षा होगी.