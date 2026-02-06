  • Hindi
रनवे पर आपस में कैसे टकरा जाते हैं विमान? Zee Real Heroes के मंच पर एविएशन एक्सपर्ट ने बताई हर एक बात

Zee रियल हीरोज 2026 के मंच पर एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव और एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना ने इंडिगो संकट और एविएशन सेक्टर में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर बात की. आइये जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा...

रनवे पर आपस में कैसे टकरा जाते हैं प्लेन? पायलट या ATC किसकी होती है गलती?

मुंबई के द फेयरमोंट में आयोजित Zee संवाद रियल हीरोज 2026 के चौथे एडिशन में अलग-अलग सेक्टर के दिग्गजों ने शिरकत की. इस कार्यक्रम में एविएशन सेक्टर की मौजूदा स्थिति, विशेषकर इंडिगो संकट और उड़ानों की सुरक्षा पर एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव और एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना ने अपनी बेबाक राय रखी.

इंडिगो संकट मैनेजमेंट की चूक या नियमों की अनदेखी?

एविएशन एक्सपर्ट जीतेंद्र भार्गव ने इंडिगो एयरलाइंस के हालिया संकट पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मिस मैनेजमेंट का मामला था. उनके अनुसार, इंडिगो के मैनेजमेंट को पहले से पता था कि उन्हें डीजीसीए (DGCA) के नए नियमों का पालन करना है, जिसके लिए अतिरिक्त पायलटों की आवश्यकता होगी. इसके बावजूद, एयरलाइन ने समय रहते कदम नहीं उठाए.

जी रियल हीरोज के सम्मान मंच पर एविएशन एक्सपर्ट्स

पैनल में मौजूद दूसरे एविएशन एक्सपर्ट जीतेंद्र भार्गव ने सुझाव दिया कि संकट की स्थिति में सबसे तार्किक तरीका यह होता कि एयरलाइन सार्वजनिक रूप से उड़ानों में कटौती की घोषणा कर देती. ऐसा करने से यात्री एयरपोर्ट पर परेशान नहीं होते और अफरा-तफरी की स्थिति से बचा जा सकता था. उन्होंने इस दौर को इंडिगो के लिए सबसे बुरा दौर करार दिया.

रेगुलेटर की खामियां

एक्सपर्ट विपुल सक्सेना ने बताया कि भारतीय विमानन बाजार के 64 फीसदी हिस्से पर इंडिगो का कब्जा है, जो इसकी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है. उन्होंने कहा कि डीजीसीए ने नए नियम लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया था, लेकिन मैनेजमेंट इसे भुनाने में विफल रहा. साथ ही, उन्होंने डीजीसीए की ओर से शेड्यूल स्टडी में हुई देरी की ओर भी इशारा किया.

रनवे पर आमने-सामने कैसे आ जाते हैं विमान?

विपुल सक्सेना ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर बड़ी गति से बढ़ा है. पहले जहां केवल दो प्रमुख एयरलाइंस थीं, आज रनवे और एयरपोर्ट्स पर विमानों की संख्या कई गुना बढ़ गई है. वहीं, रनवे पर विमानों के आमने-सामने आने (Incursion) की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि एटीसी (ATC) की जिम्मेदारी सलाह देने की होती है, लेकिन अंतिम फैसला पायलट का होता है. पायलटों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए जीतेंद्र भार्गव ने कहा कि सुरक्षा में पहली गलती अक्सर पायलट की ही होती है. यही कारण है कि डीजीसीए के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसी स्थिति में पायलट को ग्राउंडेड कर दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है.

बढ़ते एविएशन सेक्टर के साथ जिम्मेदारियां

एक्सपर्ट ने माना कि भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस विकास के साथ सुरक्षा मानकों और मैनेजमेंट की कार्यकुशलता में भी उसी अनुपात में सुधार की आवश्यकता है. जी के इस मंच ने स्पष्ट कर दिया कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, मानव कौशल और सही प्रबंधन ही सुरक्षित सफर की गारंटी है.

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

