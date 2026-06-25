धरती के गर्भ में कैसे जन्म लेते हैं महाविनाशक भूकंप, आखिर धरती को हिलाने में टेक्टोनिक प्लेट्स और फॉल्ट लाइन्स का क्या है रोल? Explained

वैज्ञानिकों ने धरती को मुख्यतौर पर 4 सतहों में बांटा हुआ है. धरती की ऊपरी सतह क्रस्ट के भीतर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जिनमें हमेशा हलचल हो रही होती है. इस हलचल के कारण जब ये एक-दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप का कारण बनती हैं.

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आखिर भूकंप क्यों आते हैं? @AI से

वेनेजुएला में स्थानीय समयानुसार बुधवार की शाम को भयानक भूकंप का तांडव

धरती के नीचे टेस्टोनिक प्लेट्स और फॉल्ट लाइन्स क्या हैं?

भूकंप आने की वजह क्या होती है? क्या सुलझा धरती के गर्भ का यह रहस्य?

वैज्ञानिक मौसम की तरह क्यों नहीं लगा पाते हैं भूकंप आने का सटीक अनुमान?

भारत में रहने वाले लोगों की आज सुबह नींद खुली तो मोबाइल या टीवी स्क्रीन हैरान करने वाले नोटिफिकेशन और विजुअल्स दिखाई दिए. यह वेनेजुएला की तस्वीरें थीं, जहां दो शक्तिशाली भूकंपों ने एक के बाद उस पर हमला कर दिया. धरती का सीना फाड़कर निकले इस भूकंप ने वेनेजुएला को झकझोरकर रख दिया. यह बड़ी मानव त्रासदी के तौर पर दिख रहा है. अमेरिका की भूगर्भीय एजेंसी संयुक्त राज्य जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने अनुमान लगाया है कि इस प्राकृतिक विनाशकारी घटना में 10 हजार से 1 लाख लोगों की मरने की आशंका है. इस वक्त वेनेजुएला में राहत और बचाव का कार्य जारी है. इस हादसे में मरने वालों का अधिकारिक आंकड़ा सामने आने में वक्त लगेगा.

आखिर क्यों और कैसे आते हैं भूकंप?

इस भयानक त्रासदीय घटना के बाद एक बार फिर दिमाग में यह ख्याल आने लगे हैं कि आखिर ये भूकंप आते कैसे हैं? धरती के गर्भ में सैकड़ो किलोमीटर नीचे ऐसी क्या हरकत होती है, जिससे धरती का सतही हिस्सा थर्रा उठता है और उस पर बस रहीं सभ्यताओं के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा जाता है. वैज्ञानिकों ने धरती के भीतर मौजूद हिस्सों को 4 अलग-अलग सतहों में बांटा है. पहला हिस्सा क्रस्ट (ऊपरी सतह), इसके नीचे दूसरी सतह मेंटल,तीसरी बाहरी कोर और चौथी सबसे नीचे मौजूद सतह को इनर कोर के रूप में पहचान दी है.

क्या होती हैं टेक्टोनिक्स प्लेट्स?

धरती के क्रस्ट हिस्से में टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं. ये बहुत बड़ी-बड़ी प्लेट्स हैं, जो धरती के अंदर धीरे-धीरे खिसकती रहती हैं. इन प्लेट्स के खिसकते रहने की घटना के चलते दो अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे जब आपस में टकराते हैं तो इससे धरती में कंपन पैदा होता है. इसी कंपन के कारण धरती की ऊपरी सतह पर झटके महसूस होते हैं, जिन्हें भूकंप कहा जाता है. ये टेक्टोनिक प्लेट्स धरती में कुछ किलोमीटर की गहराई से शुरू होकर 100 किलोमीटर के आसपास तक मौजूद होती हैं. ये अकसर आपस में टकराती रहती हैं, जिनसे भूकंपीय घटनाएं होती हैं.

धरती के नीचे क्या करती हैं ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स?

धरती के नीचे मौजूद ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स कोई एक ही हिस्सा नहीं हैं. यह बड़े-बड़े विशाल आकार के हजारों टुकड़ों में मौजूद हैं, जो धीमी गति से अकसर खिसकती रहती हैं. इस खिसकने के कारण ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक-दूसरे के ऊपर चढ़ती रहते हैं. इनके आपस में टकराने से जब भी बड़ी हलचल पैदा होती है तो यह भयानक भूकंप (अधिक तीव्रता वाले) का कारण बनती हैं. हल्की फुल्की टक्कर में ये हल्के-फुल्के (कम तीव्रता वाले) झटके पैदा करती हैं.

फॉल्ट लाइन्स क्या हैं, इनका भूकंप से क्या है नाता?

दो अलग-अलग प्लेट्स के आपस में टकराने से घर्षण भी पैदा होता है. इस घर्षण के होने से धरती के नीचे तरंगे पैदा होती हैं, जो क्रस्ट यानी ऊपरी सतह पर आकर बाहर निकलती हैं. इन तरंगों के बाहर आने से भी कंपन पैदा होता है और ये भी भूकंप के झटकों का कारण बनती हैं. इन टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों या दो प्लेट्स के बीच में बनी जगह को फॉल्ट लाइन कहते हैं. जब आपस में रगड़ खाती हैं तो भूकंप पैदा होते हैं.

कब बड़ा रूप ले लेता है भूकंप?

बड़े-बड़े भूकंप तब आते हैं, जब आपस में टकराती हुई ये प्लेट्स उस घर्षण स्तर को पार कर लेती है, जो किनारे आपस में जुड़े हुए थे. इस प्रक्रिया में जब ये अपना संतुलन गंवा देती हैं और टूट जाती हैं, तो इनमें मौजूद ऊर्जा एक साथ चारों दिशाओं से बाहर निकलती है. इन प्लेट्स से निकली ये ऊर्जा बाहर निकलने के प्रयास में धरती में हलचल (भूकंप) पैदा कर देती है.

कब जारी होती है सूनामी की चेतावनी?

जब तटीय इलाकों के क्षेत्र में 6.5 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप आते हैं तो तुरंत ही सूनामी की चेतावनी जारी कर दी जाती है. ये भूकंप अगर समुद्र तल के खिसकने के चलते आए होते हैं या समुद्री इलाकों में इस कंपन का प्रभाव होता है तब समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठती हैं, जो सूनामी का कारण बन जाती हैं.

वैज्ञानिक क्यों नहीं लगा पाते हैं भूकंप का सटीक अनुमान?

अभी वैज्ञानिक ऐसी कोई तकनीक नहीं समझ पाए हैं, जिससे वे ये अनुमान लगा पाएं कि किस स्थान पर किस समय कितनी तीव्रता का भूकंप आ सकता है. वैज्ञानिक इन प्लेट्स के उस स्वभाव को अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि आखिर दो प्लेट्स के बीच का फॉल्ट अचानक कैसे खिसक जाता है और अचानक उनमें क्या बदलाव आता है. ये भूकंप जमीन के भीतर कई किलोमीटर की गहराई में पैदा होते हैं. अभी कोई ऐसी तकनीक ईजाद नहीं हुई है, जिससे सैकड़ों किलोमीटर नीचे होने वाली इन घटनाओं का अध्ययन हो पाए.

अब तक सबसे घातक भूकंप कौन से रहे हैं और हमने इनसे क्या सीखा?