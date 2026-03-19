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Eid Moon Sighting: कैसे तय होती है ईद की तारीख? जानें इस्लाम में क्या हैं चांद देखने के नियम
Eid Moon Sighting: अगर चांद खराब मौसम की वजह से दिखाई नहीं देता है, तो नियम बहुत साफ है. मुसलमान रोजे के 30 दिन पूरे करते हैं और अगले दिन अपने-आप ईद मना ली जाती है.
Eid Moon Sighting: इस्लामी कैलेंडर में ईद का चांद दिखना सबसे खुशनुमा पलों में से एक है. इसे ‘हिलाल’ कहा जाता है. यह रमजान के खत्म होने और ‘शव्वाल’ के शुरू होने का संकेत है. मुसलमान रोजे के 29वें दिन सूरज डूबने के बाद, चांद की एक झलक का इंतजार करते हैं. यह प्रक्रिया परंपरा और धार्मिक निर्देशों पर आधारित है. जैसा कि निर्देश दिया गया है, ‘जब तक आप चांद न देख लें, तब तक रोजा न रखें और जब तक आप चांद न देख लें तब तक रोजा खत्म न करें.’ इसी वजह से ईद के लिए चांद को बिना किसी यंत्र के खुली आंखों से देखना बहुत जरूरी होता है.
इस्लाम में ईद का चांद देखने की क्या है प्रक्रिया?
ईद का चांद देखने की प्रक्रिया सूरज डूबने के बाद शुरू होती है. आमतौर पर मगरिब की नमाज के ठीक बाद ऐसा किया जाता है. स्थानीय समितियां उन लोगों से रिपोर्ट इकट्ठा करती हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने नया चांद देखा है.
कैसे होती है चांद देखने की पुष्टि?
- इसके लिए बालिग और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है.
- उन्हें उनकी ईमानदारी और अच्छे चरित्र के लिए जाना जाना चाहिए.
- आमतौर पर, दो पुरुष गवाहों, या एक पुरुष और दो महिला गवाहों की जरूरत होती है.
- इस प्रक्रिया में गैर-मुसलमानों की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाती है.
टेलीस्कोप और गणनाओं की भूमिका
आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर कुछ मतभेद हैं. सऊदी अरब जैसी जगहों पर चांद देखने में मदद के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, कई स्कॉलर्स अब भी इस बात पर जोर देते हैं कि केवल गणनाएं ही काफी नहीं हैं. पारंपरिक नजरिया बिल्कुल साफ है. चांद को असल में देखा जाना चाहिए, न कि केवल उसका अनुमान लगाया जाना चाहिए.
चांद दिखने के लिए जरूरी शर्तें
ईद-उल-फितर का चांद देखने के लिए, खगोल विज्ञान से जुड़ी कुछ बुनियादी शर्तों का पूरा होना जरूरी है.
- सूरज पहले ही डूब चुका होना चाहिए.
- चांद अभी भी क्षितिज के ऊपर होना चाहिए.
- चांद और सूरज के बीच काफी दूरी होनी चाहिए, आमतौर पर लगभग 5–7 डिग्री.
आमतौर पर, चांद को ‘कंजंक्शन’ (जब चांद और सूरज एक सीध में होते हैं) के लगभग 19 घंटे या उससे ज़्यादा समय बाद देखना आसान होता है. अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो हो सकता है कि चांद दिखाई न दे, भले ही तकनीकी रूप से वह मौजूद हो.
अगर चांद दिखाई न दे तो क्या करें?
अगर बादल या खराब मौसम की वजह से चांद दिखाई नहीं देता है, तो नियम बहुत सीधा है. मुसलमान रोजे के 30 दिन पूरे करते हैं और अगले दिन अपने-आप ईद मना ली जाती है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि मौसम खराब होने पर भी कोई भ्रम या उलझन पैदा न हो.
किस रिपोर्ट का पालन करना जरूरी?
चांद रात पर चांद देखने के संबंध में सबसे ज्यादा चर्चा किए जाने वाले विषयों में से एक यह है कि स्थानीय रिपोर्टों का पालन किया जाए या वैश्विक रिपोर्टों का? इस्लामी प्रथा ‘इख्तिलाफ अल-मतालि’ के सिद्धांत पर आधारित है. इसका अर्थ है कि अलग-अलग क्षेत्रों में चांद अलग-अलग समय पर दिखाई दे सकता है. यही कारण है कि सऊदी अरब में चांद दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि वह भारत पर भी अपने आप लागू हो जाएगा.
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