Train Accident Update: ओडिशा के बालासोर में कैसे हुआ भीषण रेल हादसा? CBI ने शुरू की जांच; क्या अब सामने आएगी हकीकत?

Balasore Train Accident Update: ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे की जांच CBI ने शुरू कर दी है. सीबीआई की एक टीम बालासोर पहुंच गई है. सीबीआई ने दुर्घटना के संबंध में तीन जून को दर्ज केस की जांच का जिम्मा संभाल लिया है. मालूम हो कि हादसे में 278 लोगों की जान चली गई और 1200 से ज्यादा घायल हुए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने ट्रेन हादसे की CBI जांच की सिफारिश की थी.’ सरकारी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया था कि शुरुआती जांच से ऐसा सामने आया है कि सिस्टम में ‘जानबूझकर छेड़छाड़’ की गई थी. इस वजह से ही किसी पेशेवर जांच एजेंसी से छानबीन कराने की जरूरत हुई.

मालूम हो कि CBI की 10 सदस्यीय टीम इस समय ओडिशा में है और उसने मंगलवार को पटरियों और सिग्नल रूम का निरीक्षण किया. इसके बाद जांच एजेंसी ने बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल अधिकारियों से पूछताछ की. सीबीआई अधिकारियों के साथ आई फॉरेंसिक टीम ने भी सिग्नल रूम के कर्मचारियों से बात की और उपकरणों के उपयोग एवं उनके काम करने के तरीकों की जानकारी ली. सीबीआई हादसे की आपराधिक कोण से जांच करेगी, क्योंकि रेलवे ने हादसे के पीछे तोड़फोड या बाहरी हस्तक्षेप की आशंका जताई है. खुर्दा रोड मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) रिंकेश रॉय ने संदेह जताया है कि सिग्नल प्रणाली में संभवत: ‘छेड़छाड़’ की गई है.