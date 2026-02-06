By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ISRO में कैसे होता है सेलेक्शन? जानें Zee रियल हीरोज के मंच से साइंटिस्ट दक्षियाणी ने क्या-क्या बताया
ZEE रियल हीरोज इवेंट में साइंटिस्ट दक्षियानी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में महिला और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है. उन्होंने बताया कि जब हम सैटलाइट, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पर काम करते हैं, तो कोई यह नहीं देखता कि इसे किसने बनाया है.
Zee Real Heroes Award 2026: आज ZEE रियल हीरोज इवेंट में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की दो दिग्गज महिला वैज्ञानिकों, मंगला मणि और दक्षियानी का जोरदार स्वागत किया गया. इस मंच पर उन्होंने न केवल अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों को साझा किया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे भारत आज दुनिया की शीर्ष ‘साइंस कम्युनिटी’ में अपनी जगह बना चुका है.
अंतरिक्ष से अंटार्कटिका तक का सफर
साइंटिस्ट दक्षियानी ने वैश्विक धारणा को चुनौती देते हुए कहा कि अक्सर विज्ञान और तकनीक को केवल विकसित देशों की बपौती माना जाता रहा है. उन्होंने गर्व से कहा कि भारत भले ही एक विकासशील देश है, लेकिन मंगलयान की सफलता और चंद्रयान की सटीक लैंडिंग ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं. इन मिशनों ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में ला खड़ा किया है, जिनके पास सबसे उन्नत अंतरिक्ष तकनीक है.
‘काम बोलता है, जेंडर नहीं’
इसरो के कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर बात करते हुए दक्षियानी ने स्पष्ट किया कि वहां महिला और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं है. उन्होंने कहा कि जब हम सैटलाइट, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पर काम करते हैं, तो कोई यह नहीं देखता कि इसे किसने बनाया है. इसरो का मैनेजमेंट बहुत ही पेशेवर है और यहां केवल तकनीकी कौशल को महत्व दिया जाता है. महिलाओं के योगदान को यहां बराबर का सम्मान मिलता है.
-80 डिग्री में भारत का तिरंगा
56 वर्षीय वैज्ञानिक मंगला मणि की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है. उन्होंने -80 डिग्री के हाड़ कपा देने वाले तापमान में अंटार्कटिका मिशन को अंजाम दिया. अपनी चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक स्वैच्छिक चुनौती थी जिसे उन्होंने देश के लिए स्वीकार किया. अंटार्कटिका जैसे दुर्गम स्थान पर जाने के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस अनिवार्य है, क्योंकि वहां आपात स्थिति में भी संपर्क साधना लगभग नामुमकिन होता है.
आत्मनिर्भर भारत और डेटा की ताकत
मंगला मणि ने बताया कि अंटार्कटिका में भारत का अपना स्टेशन होना कितनी बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि अगर हमारा अपना स्टेशन नहीं होता, तो हमें डेटा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता और चंद मिनटों के डेटा के लिए 500 डॉलर तक चुकाने पड़ते. आज भारत का अपना स्टेशन साल के 24 घंटे डेटा दे रहा है, जो न केवल पैसे बचा रहा है बल्कि हमारे मछुआरों के लिए समुद्री कोस्टल लाइन का सटीक डेटा भी उपलब्ध करा रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें