'यह पब्लिसिटी के लिए कैसे? प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के ‘क्रूर बल प्रयोग’ के आरोप वाली याचिकाओं पर बुधवार (जुलाई, 22, 2026) को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसके साथ-साथ CCTV और दूसरे फुटेज समेत जरूरी रिकॉर्ड को भी सुरक्षित रखने को कहा है. सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकीलों और दिल्ली पुलिस-केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस राजू के बीच तीखी बहस भी हुई.
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया गया, कीलों वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया, कई पुलिसवालों के पास कोई बैज नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इन दावों को साबित करने वाले 110 वीडियो हैं. जवाब में ASG ने कहा कि भीड़ बेकाबू थी. पुलिसवाले भी घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि याचिकाओं का मकसद ‘लाइमलाइट में आना’ और पब्लिसिटी पाना था. हालांकि, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर सवाल उठाये और पूछा, ‘आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक पब्लिसिटी याचिका है?’
जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, पिटीशनर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और विकास सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी संविधान से मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट और इकट्ठा होने का अधिकार भी शामिल है. हरिहरन ने बेंच से कहा, ‘इसके बाद जो हुआ वह सोच से भी परे था. बहुत ज्यादा क्रूरता की गई. मैं एक बार भी यह नहीं कह रहा कि सरकार के पास आंदोलन को रेगुलेट करने, आंदोलन को सही दिशा देने की काबिलियत नहीं थी.. पुलिसवालों को महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर मारते हुए देखा जा सकता है. प्रोटेस्ट में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई. 90 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्र घायल हुए और यह संख्या बढ़ती जा रही है. मैं यह नहीं कह रहा कि पुलिस घायल नहीं हुई, लेकिन यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या हुआ.’
सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने का आरोप लगाने वाले पिटीशनर की तरफ से पेश हुए एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सोमवार (जुलाई, 20, 2026) को मार्च के दौरान प्रोटेस्ट करने वालों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के एंटी-करप्शन प्रोटेस्ट पर आधी रात को हुई कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के 2012 के ऑर्डर के मुताबिक, यह आखिरी ऑप्शन माना जाता है. उन्होंने आरोप लगाया, ‘एक मां और बच्चों के वीडियो हैं… उन पर आंसू गैस के कैनिस्टर फेंके गए. कीलें लगी लाठियां हैं. पुलिसवाले ने हेलमेट, टी-शर्ट और जींस पहनी हुई है. एक वीडियो है जिसमें एक पुलिसवाला भागते हुए प्रोटेस्टर को ठोकर मार रहा है और जब वह नीचे गिरता है तो उनमें से चार उस पर हमला करते हैं. मैंने 110 वीडियो देखे हैं… दिल्ली पुलिस सादे कपड़ों में युवा स्टूडेंट्स को धमकाते और उन पर हमला करते हुए दिख रही है.
ASG राजू ने जवाब दिया कि पिटीशनर्स सोशल मीडिया वीडियो पर भरोसा कर रहे हैं और ऐसे कई वीडियो हैं, जिनमें पुलिसवाले घायल हुए दिख रहे हैं. उनका आरोप है कि कुछ अनजान लोग पुलिसवाले हैं. राजू ने कहा, यह सब जानते हैं कि तथाकथित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक कर लिया जाता है. कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं. इसलिए, यह कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था…जहां तक भीड़ की बात है, ऐसे वीडियो हैं जिनमें दिख रहा है कि भीड़ पत्थर फेंक रही थी. वे मानते हैं कि पत्थरों वाली गाड़ियां थीं. अब वे यह कहकर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस ने पत्थर लाए थे.’
ASG राजू ने कहा, ‘अगर वे FIR दर्ज करवाना चाहते हैं तो वे मजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हैं. वे आर्टिकल 226 के तहत इस कोर्ट में नहीं आ सकते. वे FIR के लिए पुलिस के पास भी नहीं गए हैं. सेक्शन 144 के तहत रोक के आदेश थे. हालांकि पहली नजर में यह याचिका प्रभावशाली लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये याचिकाएं सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए हैं ताकि वे लाइमलाइट में आ सकें. ये गलत इरादों वाली याचिकाएं हैं. उन्होंने आगे कहा,’पीटे गए या कथित तौर पर पीटे गए लोग सामने नहीं आए हैं. इन पिटीशन पर नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है. यह लाइमलाइट में आने के लिए एक पिटीशन है, लेकिन कानून के तहत इस पर विचार नहीं किया जा सकता.’
चीफ जस्टिस की बेंच ने पूछा कि हर व्यक्ति से अलग-अलग FIR दर्ज करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ‘मिस्टर राजू, हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं. क्या यह कोई अलग घटना थी? शायद नहीं. दूसरा, अगर यह गैर-कानूनी जमावड़ा था, तो इससे निपटने का एक तरीका है. अगर ये मुद्दे एक PIL में उठाए जा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को जाकर FIR दर्ज करानी चाहिए? अगर यह कोई अलग घटना होती तो स्थिति अलग होती…आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक पब्लिसिटी पिटीशन है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि वे जो कह रहे हैं वह सही है. हम अभी वीडियो वेरिफाई करने की स्थिति में नहीं हैं. चीफ जस्टिस उपाध्याय ने कहा, ‘इसलिए, आपको जवाब फाइल करना होगा.’ कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा. अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें