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How Long Will Indus Waters Treaty Remain Suspended Pakistan Will Weep Upon Hearing India Response

Indus Waters Treaty: कब तक स्थगित रहेगी सिंधु जल संधि? भारत का जवाब सुनकर रो पड़ेगा पाकिस्तान

सिंधु जल संधि का स्थगित होना पाकिस्तान के लिए उसकी कल्पना से बड़ी मुसीबत बन चुका है. भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेना पूरी तरह खत्म नहीं कर देता तब तक Indus Waters Treaty पहले की तरह लागू नहीं होगी.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Indus Waters Treaty: 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही ‘सिंधु जल संधि’ स्थगित है. भारत सरकार का ये फैसला अब पाकिस्तान को काफी तकलीफ दे रहा है. पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जा चुका है लेकिन, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है. पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर खरीफ की फसलों को लेकर है. इस दौरान अगर नदियों के पानी में कमी आई तो पूरे देश की खेती बर्बाद हो सकती है. इस बीच भारत ने जल संधि को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी.

सिंधु जल संधि पर अब भारत ने क्या कहा?

‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पहली वर्षगांठ पर 7 मई को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि ‘सिंधु जल संधि’ तब तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के प्रति अपना समर्थन नहीं छोड़ देता. भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के जवाब में सिंधु जल संधि रोकी गई थी. यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता.

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन पूरी तरह और हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए. पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने इस संधि को एक कूटनीतिक जवाब के तौर पर रोक दिया था जो अब पाकिस्तान को चुभ रहा है.

रणधीर जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है. हमें आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है. हम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे.

विदेशियों ने भी माना भारत के मास्टर स्ट्रोक का लोहा

सिंधु जल संधि (आईडब्‍ल्‍यूटी) को भारत ने हमेशा ‘एकतरफा रणनीतिक सद्भाव’ की तरह चलाया है. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसे भारत के विकास में बाधा डालने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. पिछले साल लिए गए भारत के सख्त फैसले को अंतरराष्ट्रीय विद्वानों ने भी मास्टरस्ट्रोक माना है. ग्रीक लेखक और पत्रकार दिमित्रा स्टाइकौ ने हाल ही में ‘यूरोपावायर’ में लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को रोककर भारत ने यह दिखाया कि पानी और आतंकवाद अब अलग-अलग डोमेन नहीं रहे.

उन्होंने कहा कि अब स्थिति साफ है कि या तो प्रॉक्सी वॉरफेयर को छोड़कर हालात को स्थिर और भरोसेमंद बनाओ. या फिर इसे जारी रखो और मान लो कि एक अहम राष्ट्रीय जीवनरेखा (पानी) अब नई दिल्ली के राजनीतिक फैसलों पर निर्भर हो सकती है. स्टाइकौ ने लिखा कि जम्मू-कश्मीर में हुए नरसंहार के एक साल बाद, पहलगाम हमले के जवाब में भारत की सबसे अहम प्रतिक्रिया सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं थी. असली फैसला 23 अप्रैल को लिया गया जिसमें सिंधु जल संधि (आईडब्‍ल्‍यूटी) को तब तक के लिए रोक दिया, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का भरोसेमंद और स्थायी रूप से अंत नहीं करता.

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स्टाइकौ ने इस मामले में भारत की कानूनी स्थिति का भी समर्थन किया है. उन्होंने लिखा है कि कानूनी नजरिए से भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप माना जा सकता है. खासकर तब जब ‘परिस्थितियों में मूलभूत बदलाव’ के सिद्धांत के तहत जो वियना संधि कानून में बताया गया है. उन्होंने लिखा कि जलवायु परिवर्तन और तेजी से ग्लेशियरों के पिघलने से हाइड्रोलॉजिकल (जल संबंधी) स्थिति में बड़ा बदलाव आया है. भू-राजनीतिक हालात भी बदल गए हैं.

भारत के रुख को एक संतुलित और सोच-समझकर लिया गया कदम बताते हुए दिमित्रा स्टाइकौ ने कहा क‍ि इन परिस्थितियों में संधि को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे अस्थायी रूप से रोकना एक ऐसा कदम है जो उलटा भी किया जा सकता है और जो बातचीत की संभावना भी बनाए रखता है. भारत का यह रुख अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन के बजाय एक सोची-समझी और संतुलित संप्रभु कार्रवाई को दर्शाता है.

(IANS इनपुट के साथ)