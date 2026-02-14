Hindi India Hindi

ब्यूरोक्रेसी में किसकी-कितनी हिस्सेदारी! संसद में केन्द्र सरकार से पूछा गया- देश में OBC- SC केटेगरी से कितने आईएएस-आईपीएस? जानें जवाब क्या मिला

IAS IPS Representation Data 2025: संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की टॉप ब्यूरोक्रेसी (IAS, IPS, IFS) में वर्तमान में 2830 पद खाली हैं. संसद में सरकार के द्वारा रखे गए डेटा के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में सीधी भर्ती के जरिए आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी में IAS में 245 OBC और 135 SC अधिकारियों की भर्ती हुई है.

ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी, एससी-एसटी के कितने IAS-IPS? केन्द्र सरकार ने दिया जवाब

OBC-SC-ST in Indian Bureaucracy: देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा यानी IAS, IPS और IFS में अधिकारियों की कमी और उनमें अलग-अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार से देश में ओबीसी, एससी और एसटी केटेगरी से हुई भर्ती को लेकर जवाब मांगा. जॉन ब्रिटास के सवाल पर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में अधिकारिक डेटा पेश किया है. आइये जानते हैं कि सरकार ने क्या जवाब दिया…

ब्यूरोक्रेसी में भारी वेकेंसी

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश की तीनों प्रमुख अखिल भारतीय सेवाओं में कुल 2830 पद खाली हैं. 1 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक, आईएएस (Indian Administrative Service) के कुल 1300 पद रिक्त हैं. आईपीएस (Indian Police Service) 505 पदों पर भर्ती होनी बाकी है और आईएफएस (Indian Forest Service) में 1029 पद खाली पड़े हैं. यह डेटा दिखाता है कि देश के प्रशासनिक ढांचे पर काम का बोझ बढ़ रहा है क्योंकि स्वीकृत पदों (Sanctioned posts) की तुलना में तैनात अधिकारियों की संख्या काफी कम है.

स्वीकृत पदों के मुकाबले कितने अधिकारी तैनात

आंकड़ों के मुताबिक, पूरे देश में IAS के कुल स्वीकृत पद 6877 हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5577 अधिकारी ही फील्ड पर तैनात हैं. इसी तरह, IPS के 5099 स्वीकृत पदों के मुकाबले 4594 अधिकारी ड्यूटी पर हैं. वन सेवा (IFS) में 3193 पदों के मुकाबले केवल 2164 अधिकारी ही सेवा दे रहे हैं.

OBC, SC, ST की भागीदारी कितनी?

संसद में सरकार ने पिछले पांच वर्षों (CSE 2020 से CSE 2024) का डेटा पेश किया, जिससे पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी में समाजिक विविधता को लेकर क्या स्थिति है.

सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के जरिए नियुक्त अधिकारियों की संख्या कुछ इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में IAS के 652 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 571 तैनात हैं. बिहार में 359 पदों के मुकाबले मात्र 303 अधिकारी ही काम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में 459 पदों के मुकाबले 391 अधिकारी कार्यरत हैं.

रिक्तियों की वजह

एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर साल अधिकारियों का रिटायर होना और कैडर की बढ़ती मांग के मुकाबले Civil Services Exam (CSE) के जरिए होने वाली भर्ती की गति धीमी होना इसका मुख्य कारण है. हालांकि, सरकार का कहना है कि वे भर्ती प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में आरक्षित वर्गों का डेटा के प्रतिनिधित्व के लिहाज से सकारात्मक रहा है.