ट्विशा शर्मा के शरीर पर थीं कितनी चोटें? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट जनरल जनरल प्रशांत सिंह ने बताया- कैसे बढ़ी केस की गंभीरता?

Twisha Sharma: हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पहलू पर गौर किया कि पीड़िता के शरीर पर मृत्यु-पूर्व चोटों के सात निशान मौजूद हैं.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है. फोटो क्रेडिट-फाइल फोटो.

Twisha Sharma: ट्विशा शर्मा के शरीर पर मृत्यु-पूर्व चोटों के सात निशान मौजूद थे. हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए ऐसे ही अहम पहलुओं पर ध्यान दिया है. मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) प्रशांत सिंह ने गुरुवार को ये बातें कही हैं.

किस मामले की हुई सुनवाई

एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोपी सास गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी. एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा कि कल इस मामले में विस्तार से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने जिन मुख्य बिंदुओं पर विचार किया, उनमें से एक यह था कि ट्विशा शर्मा के शरीर पर चोटें पाई गई थीं, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं.

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गिरिबाला पर आरोप

प्रशांत सिंह ने आगे कहा कि जांच टीम ने गिरिबाला सिंह को कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. सिंह ने बताया, अग्रिम जमानत देते समय अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि वह जांच में सहयोग करेंगी. हालांकि, जांच टीम को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला.

क्या है गिरिबाला पर आरोप

एडवोकेट जनरल ने यह भी बताया कि एफआईआर में आरोपी के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं. एफआईआर में लिखा है कि ट्विशा शर्मा के साथ क्रूरता की गई थी. उनकी अप्राकृतिक मृत्यु छह महीने के भीतर हो गई, जिससे यह दहेज मृत्यु का मामला बन जाता है. एफआईआर में दहेज की मांग से जुड़े आरोप भी शामिल हैं. जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान भी शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हैं.

वाट्सअप चैट

प्रशांत सिंह ने कहा, “अगर वाट्सअप चैट की जांच की जाए, तो उनसे ट्विशा शर्मा की ओर से झेली गई दहेज से जुड़ी क्रूरता के और भी सबूत सामने आ सकते हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को उनकी बहू ट्विशा शर्मा की दहेज मृत्यु के मामले में दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी है.