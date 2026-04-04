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HAL को इस साल कितने जेट इंजन मिलेंगे? अब तेजी से बनेंगे Tejas Mk1A लड़ाकू विमान, वायु सेना की चिंता होगी दूर!

जनरल इलेक्ट्रिक (GE) से हो रही इंजनों की डिलीवरी 2021 में साइन किए गए 716 मिलियन डॉलर के शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है. इसके तहत भारत के हल्के लड़ाकू विमान के लिए 99 इंजन मिलने हैं.

Published date india.com Published: April 4, 2026 2:29 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

F404-IN20 jet engine for Tejas Mk1A: लंबे समय के इंतजार के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारतीय वायु सेना (IAF) को एक अच्छी खबर मिली है. जनरल इलेक्ट्रिक (GE) एयरोस्पेस ने भारत को भेजने के लिए छठा F404-IN20 जेट इंजन तैयार कर लिया है. यहीं नहीं, एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉ. डी.के. सुनील ने ये भी बताया है कि इस साल कुल कितने जेट इंजन भारत आ जाएंगे.

कितने F404-IN20 जेट इंजन मिलेंगे?

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भरोसा दिलाया है कि जून और दिसंबर 2026 के बीच 20 और इंजनों का एक बैच डिलीवर किया जाएगा. इस तरह भारतीय एयरोस्पेस निर्माता के पास कुल 26 इंजन हो जाएंगे. HAL ने इंजन की आपूर्ति में आई दिक्कतों के बावजूद तेजस मार्क-1 ए का निर्माण रोका नहीं है.

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 20 तेजस मार्क 1A बना लिए हैं. इनमें से 5 पूरी तरह तैयार हैं. बाकी के 15 की टेस्टिंग कैटेगरी बी के इंजन के साथ की जा रही है. एयरफ्रेम तैयार होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंजन की डिलीवरी मिलते ही इन्हें ऑपरेशनल किया जा सकता है. HAL और वायुसेना के बीच मई महीने में एक अहम बैठक होने वाली है. इसके बाद कम से कम 5 या 6 लड़ाकू विमान एयर फोर्स को सौंपे जा सकते हैं.

बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक (GE) से हो रही इंजनों की डिलीवरी 2021 में साइन किए गए 716 मिलियन डॉलर के शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है. इसके तहत भारत के हल्के लड़ाकू विमान के लिए 99 इंजन मिलने हैं. F404-IN20 टर्बोफैन इंजन ही इन विमानों का मुख्य पावर सोर्स है. HAL भी चाहता है कि इंजनों की समय पर डिलीवरी हो ताकि तैयार एयरफ्रेम के बड़े बैकलॉग को खत्म किया जा सके. पूरी तरह से तैयार हो चुके विमान भी सिर्फ सलिए जमीन पर खड़े हैं क्योंकि उनमें प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगे हैं.

रडार की रेंज बढ़ा रहा है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

इंजन मिलने में भले ही देरी हो रही हो, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस एमके-1ए से जुड़े अन्य कामों को तेजी से पूरा कर रहा है. एचएएल चीफ के अनुसार, बीवीआर मिसाइल, लेजर गाइडेड रॉकेट और रडार जैसे प्रमुख हथियारों और उपकरणों का काम पूरा हो गया है. रडार की रेंज बढ़ाने का काम भी अप्रैल में पूरा हो जाएगा.
HAL को ये भी भरोसा है कि भारतीय वायुसेना के साथ मई की बैठक में कुछ ठोस फैसला लिया जाएगा. इस समय तक छह एयरक्राफ्ट तैयार रहेंगे. वायुसेना को कुल 180 तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान मिलने हैं. HAL चीफ ने कहा है कि यह सौदा करीब सात साल में पूरा हो जाएगा.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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