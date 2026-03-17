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Bengal Election: बंगाल में कितनी सीटें जीतेगी TMC? ममता बनर्जी के एलान से बढ़ सकती है BJP की टेंशन
Bengal Election Date: बंगाल की सभी 294 सीटों पर 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. पहले फेज में 152 और दूसरे में 142 सीटों पर वोटिंग होगी. चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे.
Bengal Election: पश्चिम बंगाल, केरल समेत पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है. बंगाल में इस बार सिर्फ 2 फेज में सभी 294 सीटों पर डाले जाएंगे. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बार भारी बहुमत से चुनाव में जीत का भरोसा है. वहीं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) भी कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहती. भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) को बंगाल में पहली बार सरकार बनाने की यकीन है. हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का ताजा बयान BJP के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी की है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी 226 से अधिक सीटें हासिल करेगी.
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TMC उम्मीदवारों की लिस्ट जारी
सत्ताधारी TMC ने आगामी चुनावों के लिए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. ममता बनर्जी खुद भबानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी. कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि TMC राज्य की 294 सीटों में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी पार्टी 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी. उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा,’हम 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. बाकी तीन सीटों पर हमारे सहयोगी, अनित थापा के नेतृत्व वाली BGPM, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चुनाव लड़ेगी.’
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ममता को 226 सीटों पर जीतने का भरोसा
आने वाले चुनावों में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भरोसा जताते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘हम 2026 के विधानसभा चुनावों में 226 से ज्यादा सीटें जीतेंगे.’ बंगाल की मुख्यमंत्री ने उन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त करने की कोशिश की, जिन्हें विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार नहीं बनाया गया. उन्होंने कहा कि संगठन के भीतर उनके लिए जगह बनाई जाएगी. उन्होंने कहा, ‘जिन लोगों को उम्मीदवारों की सूची में जगह नहीं मिल पाई, उन सभी को संगठन में समायोजित किया जाएगा.’
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भवानीपुर में ममता बनाम सुवेंदु अधिकारी
बंगाल की भवानीपुर सीट (Bhabanipur Assembly Seat) पर इस बार भी हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है. सुवेंदु अधिकारी ने 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया था. नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव जीता था. भबानीपुर सीट के कालीघाट में ममता बनर्जी का घर भी है. ये TMC का मजबूत गढ़ माना जाता है. ममता 2011 से 2021 तक लगातार यहां से विधायक रही हैं.
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बंगाल में 2 फेज में चुनाव, 4 मई को रिजल्ट
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बनर्जी ने BJP पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में भगवा पार्टी के आंकड़े कम होंगे. उन्होंने कहा, ‘इस चुनाव में BJP की संख्या कम होगी. उन्हें अपनी जन-विरोधी नीतियों के लिए करारा जवाब मिलेगा.’ पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. पहले फेज में 23 अप्रैल को 152 सीटों के लिए वोटिंग होगी. वहीं, बाकी 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी.वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
बंगाल में कितने वोटर्स?
पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 4 लाख है. इनमें 3 करोड़ 60 लाख पुरुष वोटर्स हैं और 3 करोड़ 44 लाख महिला वोटर्स हैं. साल 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में 213 सीटें जीतकर TMC सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. TMC का वोट शेयर 48% था. BJP ने 77 सीटें अपने नाम की. वोट शेयर 38.1% रहा. अन्य के खाते में 2 सीटें गई थीं. वोट शेयर 10% था.
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