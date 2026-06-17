टूट की टाइमलाइन: 2022 से 2026 शिवसेना को लगे कितने झटके, ब्रांड ठाकरे को कितनी पहुंची चोट?

Shiv Sena UBT Crisis: 1991 में पहली बार छगन भुजवल की बगावत के बाद शिवसेना कई बार टूटी, लेकिन सबसे बड़ा छटका 2022 में एकनाथ शिंदे ने दिया.

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छह सांसद की टूट वाला ऑपरेशन टाइगर अगर सफल होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा. (photo credit, IANS)

1991 में छगन भुजवल ने की थी पहली बड़ी बगावत

नारायण राणे से लेकर राज ठाकरे ने भी दिए झटके

सबसे बड़ी टूट शिंदे ने की और 40 विधायक साथ ले गए

शिवसेना का नाम और निशान भी उद्धव से छिन गया

Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना (यूबीटी) पर एक बार फिर टूट के बादल मंडरा रहे हैं. सूत्र कह रहे हैं कि 6 सांसद बागी हो सकते हैं. अगर शिवसेना के इतिहास पर नजर डालें तो ये बगावत नई नहीं है. 1991 में पहली बार छगन भुजवल ने पहला विद्रोह किया. उनके साथ 17 विधायक गए और शरद पवार गुट में शामिल हुए. लेकिन, 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा तो उसके बाद शिवसेना उबर ही नहीं पा रही है. आइये जानते हैं कि 2022 से 2026 के बीच शिवसेना को अब तक कितने झटके लग चुके है.

2022 से पहले की टूट और बाद की टूट में अंतर

शिवसेना जब 2022 से पहले टूटी थी तब पार्टी की कमान बाला साहब ठाकरे के हाथ में थी. बाला साहब हिंदुत्व का बड़ा चेहरा थे और शिवसेना को वोट उनके नाम पर पड़ता था. इसलिए उस वक्त पार्टी का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं आया और शिवसेना बढ़ती रही. जबकि 2022 में कमान बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में आ चुकी थी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के चलते उन पर बाला साहब की विचारधारा से समझौते के आरोप लग रहे थे.

शिवसेना की अन्य बड़ी टूट

नारायण राणे 2004

गणेश नाइक- 1999

राज ठाकरे- 2007

एकनाथ शिंदे ने 2022 में दी सबसे बड़ी चोट

21 जून 2022 को शिवसेना के शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की और 30 जून, 2022 को महाराष्ट्र के सीएम बने. उस वक्त करीब 40 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के साथ गए थे.

फरवरी, 2023 नाम और सिंबल भी छिन गया

चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के धड़े वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना. आयोग ने कहा है पार्टी का नाम और चिह्न ‘धनुष तीर’ शिंदे गुट के पास रहेगा. महाराष्ट्र में शिवसेना के कुल 67 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 40 शिंदे गुट के पक्ष में थे. संसद के दोनों सदनों के 22 सांसदों में से 13 शिंदे गुट के पक्ष में थे.

2024 लोकसभा चुनाव में दिखी कुछ ताकत

लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें मिलीं. शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं. पर अब अगर अब शिवसेना यूबीटी में फिर टूट होती है तो शिंदु गुट बड़ा हो जाएगा. इसके बाद विधानभा चुनाव और बीएमसी के नतीजे उद्धव गुट के लिए अच्छे नहीं रहे. अब अगर फिर शिवसेना यूबीटी टूटती है तो दिल्ली छोड़िए ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी खबर नहीं होगी. शिवसेना यूबीटी के वोट बैंक और छवि दोनों को एक बार फिर चोट लगेगी जो पहले से चुनौतियों से जूझ रही है.