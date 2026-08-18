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देश में कितने दागी सांसद, विधायक और CM? सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट, जानिये आपके मुख्यमंत्री पर दर्ज हैं कितने केस

सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. लिस्ट में सबसे ऊपर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 18, 2026, 12:29 PM IST
Tainted Leaders
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 58 फीसदी विधायक यानी 292 में से 170 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं.

सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब एक दशक से चल रही कार्यवाही के दौरान एक गंभीर तस्वीर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (अगस्त, 18, 2026) को ‘राजनीति के अपराधीकरण’ पर एक रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. मामले में कोर्ट की मदद कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने सर्वोच्च न्यायालय में यह रिपोर्ट पेश की. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि इस सूची में सबसे ऊपर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, जिनके खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं.

बंगाल के सीएम के खिलाफ कितने केस?

रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ 29 मामले दर्ज हैं. इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी 19-19 मामले दर्ज हैं. केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन पर 18, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 5, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 4-4 मामले दर्ज हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ 2-2 मामले हैं. वहीं सिक्किम के पी.एस. तमांग, पंजाब के भगवंत मान, ओडिशा के मोहन चरण माझी और राजस्थान के भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक-एक मामला बताया गया है.

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सबसे ज्यादा दागी विधायक किस राज्य के?

रिपोर्ट में विधायकों को लेकर भी चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं. पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 58 फीसदी विधायक यानी 292 में से 170 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं. इसके बाद केरल में 57 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 56 फीसदी, तेलंगाना में 49 फीसदी, झारखंड और ओडिशा में 45-45 फीसदी तथा बिहार में 42 प्रतिशत विधायकों पर ऐसे मामले हैं. महाराष्ट्र में यह आंकड़ा करीब 40 प्रतिशत है.

लोकसभा के कितने सासंदों पर केस?

लोकसभा की बात करें तो 543 सांसदों में से 170 यानी करीब 31 फीसदी सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं. तेलंगाना के 17 लोकसभा सांसदों में से 11, केरल के 21 में से 11, बिहार के 40 में से 19 और उत्तर प्रदेश के 80 में से 34 सांसद ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं. महाराष्ट्र में 48 में से 17, पश्चिम बंगाल में 42 में से 16 और आंध्र प्रदेश में 25 में से 9 लोकसभा सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 तक मौजूदा और पूर्व सांसदों-विधायकों से जुड़े कुल 4,192 आपराधिक मामलों में सुनवाई लंबित थी. इनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां 1,171 मामले लंबित हैं.

राज्यसभा के 33% सांसदों के खिलाफ मामले

राज्यसभा में भी स्थिति अलग नहीं है. 233 सदस्यों में से 75 यानी करीब 33 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 40 सदस्यों यानी करीब 18 प्रतिशत के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं. गंभीर अपराधों की श्रेणी में वे मामले शामिल हैं, जिनमें दोष सिद्ध होने पर पांच साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है. एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने की मांग की है. साथ ही, संबंधित हाईकोर्ट को इन मुकदमों की प्रगति की नियमित और सक्रिय निगरानी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का निपटारा जल्द हो सके.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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